"Heimat in Häusern" als Rundgang durch das Freilichtmuseum für zu Hause

Molfsee

Die Idee, sagt Utz Schliesky, entstand im ersten Corona-Lockdown 2020. Wenn die 4700 Mitglieder des Fördervereins des Landesmuseums für Volkskunde schon nicht ins Freilichtmuseum kommen durften, dann wollte man das Museum zu ihnen nach Hause kommen lassen – einen Rundgang in einem Bildband anbieten, mit Texten aus der Mitgliedschaft. Nun ist der Lockdown vorbei, und das Buch unter dem Titel „Heimat in Häusern“ herausgebracht. Als eine Art Liebeserklärung an das Museum, wie es Vereinsvorsitzender Utz Schliesky formuliert.

Heimatgefühle in Bildern und Texten

Dass die Häuser im Museum Heimatgefühle vermitteln, das wird in den oft sehr persönlichen Texten der Vereinsmitglieder deutlich. 75 waren es, die eingesandt wurden, und sehr, sehr viele Bilder, die die auf Amrum lebende Fotografin Kinka Tadsen auf ihrem Weg durch das menschenleere, weil coronabedingt geschlossene Freilichtmuseum binnen zwei Tagen festgehalten hat. Das Ergebnis ist auf 190 Seiten im Verlag Husum erschienen. Da wird gefühlt kein Flecken des Museumsareals ausgelassen, bewusst abgesehen mal vom neuen Jahr100Haus.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kinka Tadsen ging mit sicherem Sinn für neue Perspektiven, für Lichteffekte und viel Liebe zum historischen Detail auf Gelände und ans Werk. In den oft auch auf einzelne ihrer Motive bezogenen Texten verraten Mitglieder ihren Lieblingsplatz, schildern die Historie einzelner vertrauter Häuser und ihre (Kindheits-)Erlebnisse, Erinnerungen und Assoziationen. All das spiegelt, so Schliesky, die „Magie dieses besonderen Ortes“ wieder, der für viele Menschen ein wohliges Stück ihrer Heimat bewahrt.

Eine „wohltuende, entschleunigende Atmosphäre“ in Molfsee

Das Ganze, betont der Vereinsvorsitzende, soll nicht etwa einen Museumsführer ersetzen - da ist bereits eine Neuauflage ist Sicht. Die Adressaten dieses Fotobandes sind in erster Linie die Mitglieder, die man weiterhin an den Verein binden möchte.

So wie Familie Oldag es mit dem Fazit „Das Freilichtmuseum macht glücklich“ ausdrückt: „Das Freilichtmuseum Molfsee hat die Kindheit unserer inzwischen teils erwachsenen Kinder wesentlich geprägt. Als sie noch ganz jung waren, haben wir uns für eine Mitgliedschaft im Förderverein entschieden. Fortan waren wir oft zu Gast im Museum. Und jedes Mal hat seine wohltuende, entschleunigende Atmosphäre unser Wohlbefinden gestärkt“.

Und es fehlt noch eine Kirche im Museums-Dorf

Utz Schliesky blickt derweil nicht nur zurück. Ihm fehlt im Freilichtmuseum noch eine Kirche, um der idyllischen Ansammlung historischer Gebäude noch ein wenig mehr dörfliche Atmosphäre zu verleihen. Das ist „kein Luftschloss“, wie er sagt. Und sicher vertraut er dabei auch auf den Förderverein.

Utz Schliesky (Hg): Heimat in Häusern – Das Schleswig-Holsteinische Freilichtmuseum. 190 Seiten, Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, 24 Euro