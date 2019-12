Eric Cohen: Unrein gebraute Hits

Hollywood

Nach drei Studioalben kam Erik Cohen im November Live aus der Vergangenheit mit bekannten Songs in neuem, etwas dunkleren Klanggewand. Dazu gehört auch der Opener "Fährwolf", mit dem die Band im Midtempo Fahrt aufnimmt. Der Gitarrensound ist breitbeinig, Bass und Schlagzeug laufen sauber im Ruder und Cohen, mit Sonnenbrille auf der Nase, drückt seine dunklen Zeilen ins fest umklammerte Mikro. Den Mikroständer hat er noch vor dem ersten Ton von der Bühne entfernt, hier bilden Sänger und Sprachrohr eine Einheit.

Im Spirit von Jimi Hendrix und Ton, Steine, Erden

Mit " Fehmarn", einem Song über den Spirit zwischen dem letzten Festival-Auftritt von Jimi Hendrix einerseits und dem ersten der Band Ton, Steine, Scherben andererseits, geht es groovig rollend weiter. Auch der Kapitän zieht sein sinkendes Schiff weiter durch den Nebel und den fetten, wabernden Gitarrensound, dann geht es in gemächlichem Flug hoch über die Dächer der Millionenstadt.

Mit schwermütig-melancholischem Touch

„Zum ersten Mal in meinem Kieler Musikerleben in der Räucherei – das hätt ich auch nicht gedacht. Aber geil“, meint Erik Cohen, der vielen natürlich als Jack Letten, Sänger der Kieler Hardcore/Punkband Smoke Blow bekannt ist. Auch Björn am Bass und Normen an den Drums zählen zur Smoke-Blow-Besetzung, Gitarrist Jan („Späthi“) spielte unter anderem bei Bonehouse. Die Band ist bestens eingespielt, auch wenn sie einen „Bock“ zu verzeichnen hat, gerade als Cohen gewohnt lakonisch eine „gute Rockshow“ mit „das wird was“ angekündigt hat. Doch die Band kann grooven und rocken, die Songs sind eingängig komponiert, haben alle diesen schwermütig-melancholischen Touch und sind mit der gebotenen Unreinheit gebraut.

Ein eigenes Genre jenseits des Mainstreams

Das schmeckt nach salziger Meerluft oder Stadionwurst, Schweiß und Bier in Englische Wochen, einem Song, der auch im Holstein-Stadion zu hören ist. Cohen guckt in die dunklen Ecken, singt Liebeslieder über brüchige Biografien und ist die tätowierte Galionsfigur eines eigenen Genres jenseits des Mainstreams – mit gefeierten Hits wie "Hier ist nicht Hollywood", "Chrom" oder dem großartigen NDW-Cover" Goldener Reiter".

