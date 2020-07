Lutterbek

Ein Abend, dessen Rahmen und Inhalt von der Pandemie geprägt sind: Der Saal ist abstandsregelkonform bestuhlt, die Plätze werden zugewiesen, alle Anwesenden hinterlassen ihre Kontaktdaten, eine Maskenpflicht besteht bei den Gästen nicht. Dennoch gehen fast alle, wie auch im Restaurant üblich, mit Maske zum Platz und nehmen sie dort ab.

Sie lauschen den Gedichten und Geschichten des Kielers Heinz Ratz; der Musiker, Schriftsteller und Theatermacher mit dem großen Herz für alle vermeintlich Schwachen ist auf poetischer Wanderung durch Schleswig-Holstein.

Anzeige

Heinz Ratz : Auftrittsfreie Phase als "Zeitgewinn"

Als „Zeitgewinn“ verbucht er die erzwungene auftrittsfreie Phase und durchsucht den Norden nach „literarischen und philosophischen Schönheiten“. Ein „anarcho-poetisches Heimatbuch“ soll entstehen, noch ist es eine Sammlung von Manuskripten, unter ihnen das Gedicht „Welke Tulpen“, inspiriert durch verwelkte Blumen vor einem NS-Mahnmal in Hohwacht: „… sie liegen da wie hingeschmissen, lästige Gärtnerpflicht. Mit ihnen welkte das Gewissen, das aus der Blutzeit spricht (…) als Mahnung steht in Stein gemeißelt: Schützt eure Würde, Leute! Der Blumenmüll davor spricht leise: Wen kümmert das noch – heute?“

Weitere KN+ Artikel

Einiges ist politisch geprägt, vieles pure Lust am Fantasieren; so zieht er gar astrophysikalische Erklärungsmuster hinzu, um das fröhliche, unbeschwerte Lachen eines Mannes zu deuten, der ihm gerade noch den nackten Hintern präsentiert hat.

Poetische Reise mit Heinz Ratz

Ratz‘ Texte leuchten vor Poesie, Fantasie und der Fähigkeit des genauen Hinschauens, selbst der Müll am Wegesrand inspiriert ihn zu wundervollen Geschichten. Poetisch recycelt er ihn im Sinnen über dessen einstige Verwendung und die Menschen dahinter. Der Punk-Sensor in ihm reagiert allerdings heftig, wenn etwas nach verordneter Schönheit klingt. So erging es ihm in Friedrichstadt. Mit neckischer Boshaftigkeit fühlt der den Bewohnern des „Holländerstädtchens“ auf den niederländischen Zahn.

„Luft, Wasser und Licht“ kennzeichnen Schleswig-Holstein für ihn, so hören die Besucher viel Naturpoetisches über Gerste und Felder, Wasser und Wind. Doch auch seine Gedanken zu den „Kränen von Friedrichsort“ sind ein reiner Genuss. Sinnlich, romantisch und humorvoll setzt er sich für den Erhalt der „Schmusebank“ ein, enthüllt das Mysterium des „Honigsees“, bewältigt auch die „größte literarische Herausforderung“ namens Owschlag.

Nicht nur Schleswig-Holsteiner können sich freuen auf das „anarcho-poetische“ Heimatbuch von Heinz Ratz, dessen Reise noch nicht beendet ist und der das Publikum für zwei Stunden hinausführte aus der Unsicherheit in eine Welt voller Poesie und Schönheit.

Von Boysen