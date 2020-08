Plön

Direkt unter Jesus am Kreuz hat jemand Platz genommen, der den Corona-Bedingt insgesamt nur 200 Zuhörern ganz viel zu sagen hat. Kunze nimmt dabei keinerlei Rücksicht auf die Örtlichkeit, textet munter vom Teufel, von Himmel und Hölle, von der Bibel und der Sünde. Vor allem hält der 63-Jährige aber mit seinen 14 vorgetragenen Liedern und jeweils davorgeschobenen Epigrammen nicht nur sich, sondern allen einen Spiegel vor. Und dabei entsteht ein epochales Bild vom herbeigesehnten, leider nicht realen Weltfrieden bis zum kleinen, singulären Glück.

Unterm Kreuz wird der Künstler zum Prediger

Genau diese Nachdenklichkeit wirkt in christlicher Wirkungsstätte wie ein Moment des In-Sich-Kehrens, und so wird der Künstler auf seine Weise zum Prediger. Der gleichnamige Titel ("Der Prediger") aus seinem in diesem Jahr erschienenen, mittlerweile 37. Studioalbum Der Wahrheit die Ehre steht dabei überhaupt nicht auf der Setlist. Aus dem neuen Werk spielt der Niedersachse das hochpolitische, das Thema Flucht ansprechende "Mit welchem Recht", dazu die philosophisch anmutenden Titel "Die Zeit ist reif" und "Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort".

Auch Kunzes größte Hits dürfen in Plön nicht fehlen

Ob Deutsch-Pop, Textessays oder neuerdings Interview-Podcasts, Heinz Rudolf Kunze ist wie ein Chamäleon, das sich wandlungswillig sein Dasein gestaltet. Bei mittlerweile knapp 500 veröffentlichten Songs ist es gar nicht so einfach, stets den passenden Programm-Extrakt zu finden. Mal mit Gitarre oder am Flügel sitzend dürfen die größten Hit-Erfolge "Dein ist mein ganzes Herz", "Aller Herren Länder", "Finden Sie Mabel" und "Lola" in Plön nicht fehlen. Als war Kunze vor zwei Jahren der Zeit bereits voraus, schrieb er den Titel Die ganz normalen Menschen – was in Covid 19-Zeiten durchaus als Hymne für die Alltagshelden zu verstehen ist.

Die Pandemie wird auch hier zum Thema

Ja, und auch die Pandemie selbst kommentiert der kritische Zeitgeist zu Beginn. Er empfinde die Auflagen für ein Stattfinden seines Gastspiels vor den Bildern tausender am Ostseestrand sich tummelnder Menschentrauben „einfach absurd“. Angesichts der Aerosol-Problematik beim Singen mag es allerdings befremdlich wirken, dass Kunze seins Publikum animiert, den Refrain von "Dein ist mein ganzes Herz" mit anzustimmen, was viele Plöner auch bereitwillig tun.

