Mehr Geld, häufigere Auswahlverfahren – für Filmemacher ändert sich einiges

Kiel/Hamburg

Die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein hat sich drastisch umorganisiert. Warum war das notwendig und was erhoffen Sie sich davon?

Helge Albers: Wir sind als Filmförderung Teil eines Ökosystems, das sich gerade rapide verändert. Wir sehen, dass sich Sehgewohnheiten ändern. Dass die Alterspyramide völlig neue Mediengewohnheiten hervorruft und dass sich Finanzierungswege und Auswertungsstrategien für Filme komplett ändern. Da müssen wir uns als Filmförderung einpassen oder besser noch, mit unseren Fördervorgängen einen Schritt voraus sein. Es geht darum, die Filmemacher zu befähigen, an dem teilzunehmen, was sich in der Welt abspielt.

Wie tragen dem die neuen Förderrichtlinien Rechnung.

Ein weiterer Grund dafür ist, dass sich auch die Gesellschaft ändert. Das betrifft zum Beispiel den Punkt Nachhaltiges Drehen. Da waren wir als FFHSH schon relativ weit vorn. Jetzt haben wir verpflichtend in die Richtlinien aufgenommen, dass sich die Filmemacher gewissen ökologischen Standards anpassen. Gleiches gilt für die Diversität. Wir arbeiten ja auch mit Steuergeldern, bilden Gesellschaft ab und stehen dabei in der Verpflichtung, in den Filmen, die wir fördern, eine vielfältige, pluralistische Gesellschaft zu beschreiben. Die Diversität betrifft sowohl die Inhalte wie auch das Team hinter der Kamera. Und in den Gremien, die über die Förderung entscheiden, geht es darum, möglichst viele verschiedene Hintergründe einzubeziehen.

Welche Art von Film wollen Sie fördern?

Wir sind ein Standort, der breit aufgestellt ist. Wir haben viele Filmemacher und Produzenten, die als Einzelkämpfer unterwegs sind. Es gibt viele mittelständische Unternehmen und ein paar große Player wie Warner, den NDR oder Studio Hamburg. Dieses Spektrum, das alle Teilnehmer der Branche berücksichtigt, haben wir immer gut bedienen können. Die neue Aufteilung der Gremien macht es möglich, auch die Marktsegmente noch besser zu bedienen.

Welche Marktsegmente sind das?

Das teilt sich in die Filme, die eher auf ein möglichst breites Publikum schauen und in die Produktionen aus dem Arthouse-Bereich. Die sind bei uns sehr präsent - mit starkem künstlerischen Anspruch, starken Autorenhandschriften, aber auch im Kurzfilm. Dieses Spektrum haben wir im Blick.

Die Teilung bildet sich auch in den Gremien ab. Während Gremium 1 Filme und Serien mit Kosten über 3,5 Millionen Euro fördert, geht es in Gremium 2 um Produktionen unter 3,5 Millionen Euro.

Wir haben die Gremien-Zuschnitte verschoben. Für Arthouse Produktionen bedeutet das ein deutlich höheres Budget – bisher lag die Grenze da bei 800 000 Euro. Bisher mussten sich die meisten Arthouse-Filme im großen Topf gegen die kommerziellen Produkte behaupten. Da sehen wir, dass Filme, die beispielsweise ein Budget von 2,3 Millionen haben, aber wenig kommerzielles Potenzial haben, einen eigenständigen Beurteilungsbereich brauchen.

Sie haben mit Warner seit neuestem einen Global Player mit im Boot. Wie wird das die Richtung der Förderung beeinflussen?

Wir wollen mit dem Warner-Engagement große Kinoprojekte ansprechen, die eine sehr starke regionale Verortung haben. Dieser Treuhandfonds gibt uns die Möglichkeit, flexibler zu agieren und schafft Entlastung in unseren regulären Fördertöpfen. Insofern ist auch das eine gute Nachricht für den Arthouse-Sektor. Dazu kommt, dass wir mit dem neuen Topf auch den Nachwuchs mit einem eher publikumsgeneigten Profil ansprechen wollen. Wovon es leider gar nicht so viel gibt.

Wie kam es zu der Allianz?

Für uns war es wichtig, dass wir möglichst viele der großen Player hier am Standort mit in die Gesamtverantwortung holen. Der NDR nimmt das seit langem war, Studio Hamburg auch – Warner war bisher nicht so präsent. Außerdem wollten wir einen Hebel, um das Regionale zu befördern. So war die regionale Ausrichtung die Grundverabredung für die Gespräche mit Warner. Jetzt kommt Lassie ins Kino, ein Film, der in Schleswig-Holstein gedreht wurde. Wir hatten Rocca verändert die Welt, ein Nachwuchsprojekt von der Lübeckerin Katja Benrath – beides Projekte, die auch sehr gut in unser neues Gremium gepasst hätten. So ein Instrument schafft Luft an anderer Stelle.

Die Filmwerkstatt Kiel hat bisher praktisch autonom gearbeitet; das war damals Bedingung für die Fusion mit der Filmförderung Hamburg. Jetzt wird sie zur Zweigstelle unter dem Label „Innovationsstandort“. Was hat man sich darunter vorzustellen?

Kiel ist die Filmwerkstatt, und Filmwerkstatt bleibt Filmwerkstatt. Allerdings habe ich mir noch mal angeschaut, was den Charakter einer Filmwerkstatt eigentlich ausmacht – nämlich den Raum und eine Schutzzone zu schaffen für Filmemacher, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Diese brauchen einen einfachen Zugang zu Produktionsmitteln und finanzielle Unterstützung. Das wollen wir nach wie vor abbilden am Standort Kiel. Wir haben aber die Förderaktivitäten etwas ganzheitlicher betrachtet und mit den Kollegen in Kiel und Vertretern der Branche eine neue Struktur erarbeitet. Das heißt, dass der Standort Kiel nun Kurzfilme und innovative Projekte betreut. Und damit Filmemacher bedient, die etwa an der Fachhochschule Kiel , aber auch sonst im Land in diesem Bereich tätig sind. Die erhalten Zuschüsse, nicht wie sonst üblich Darlehen. Damit geben wir ihnen die Möglichkeit, sehr schnell eigene Schritte zu machen. Mit der Änderung entsteht aber auch eine Durchlässigkeit in beide Richtungen: Beide Standorte sind ansprechbar für Antragsteller aus beiden Bundesländern, was ich für eine Zweiländeranstalt als selbstverständlich empfinde.

Zur Person Helge Albers, geboren 1973 in Potsdam, ist seit Anfang April 2019 Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. Im Filmgeschäft arbeitet er allerdings schon seit fast 25 Jahren: Vom Studenten an der Filmhochschule Babelsberg über Nebenjobs als Tonmann, Beleuchter oder Ausstatter, ist der ehemalige Produzent nach eigenen Worten immer noch fasziniert vom wahnwitzigen Prozess des Filmemachens. 2001 gewann er als Produzent den Deutschen Filmpreis für den besten Dokumentarfilm ("Havana mi amor"). Er produzierte die Wacken Doku „Full Metal Village“ und das Tänzerporträt "Cunningham".

Natürlich rumort es in der hiesigen Filmszene, die fürchtet, abgehängt zu werden. Verliert die Filmszene Schleswig-Holstein nicht auch eine gewisse Unabhängigkeit?

Die Sorge ist an mich in vielen Gesprächen herangetragen worden. Wir haben versucht, dem Rechnung zu tragen, ohne die Entwicklung des Standortes zu bremsen. Ich sehe da keine Probleme. Die Kurzfilmmacher aus Hamburg und Schleswig-Holstein werden künftig in Kiel beantragen und die Langfilmer reichen nun in Hamburg ein. Das ist Teil der Durchlässigkeit. Und dass über den Antrag an einem Ort entschieden wird, an dem der Filmemacher selbst nicht wohnt, ist aus meiner Sicht erstmal kein Problem.

Die Mittel, die das Land in den Topf gibt, sind verschwindend gering. Und es wird sicher keinen Proporz geben. Was ist mit der Befürchtung, dass am Ende in der Förderung Projekte aus Schleswig-Holstein gar nicht vorkommen?

Wir wären natürlich froh, wenn sich das Land entschließen würde, mehr in den Fördertopf zu geben. Ich habe in Schleswig-Holstein sehr interessante Filmschaffende kennen gelernt und sehr spannende Projekte, die sich gut behaupten werden in unserem vergrößerten Topf. Und natürlich werden wir in der Auswahl gucken, dass wir die Filmlandschaft angemessen abbilden.

Hier fällt aber schon eine Nähe weg zu den speziellen Gegebenheiten des Flächenlandes Schleswig-Holstein, wo die Filmszene eine eher versprengte ist.

Wir verstehen uns durchaus als Interessenvertreter der Branche und haben auch eine gute Kenntnis der Szene. Ich habe wenig Bedenken, dass da Projekte unter die Räder kommen oder unter den Tisch fallen. Dazu kenne ich auch die inhaltlichen Gespräche zu gut, die wir hier führen und die ich für sehr hochkarätig halte.

Neu ist seit kurzem auch die Serienförderung im Portfolio der FFHSH. Zwei Millionen Euro wurden dafür zusätzlich bereitgestellt. Warum halten Sie diese für notwendig?

Das ist mehr als Zeitgeist. Wir reagieren damit auf die Veränderungen am Markt und der Sehgewohnheiten. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, an diesem Markt teilzunehmen. Wir können uns überlegen, ob wir diese Schiene ganz den großen Playern überlassen.. Oder ob wir kleinere Firmen befähigen, sich da auch einzumischen. Uns geht es darum, den kleineren und unabhängigen Produzenten Mittel an die Hand zu geben, Stoffe und Konzepte zu entwickeln, damit sie den öffentlich-rechtlichen und anderen Sendern Angebote machen können. Förderungen im Serienbereich sind einfach ein wichtiger Hebel, um größere Projekte zu akquirieren. Seit ich hier bin, mussten wir zwei Serienprojekte im zweistelligen Millionenbereich ziehen lassen, die gern in Schleswig-Holstein gedreht hätten, weil wir nicht fördern konnten.

Die regionalen Serien sind im NDR feste Programmschiene. Wie wollen Sie sich da unterscheiden?

Wir verorten uns im Bereich Serie im High-End-Segment. Darunter verstehen wir Serien, die in der Regel nicht im Fernsehen und im Regelprogramm angesiedelt sind, sondern eine Überlappung in den Kinobereich und in nonlineare Erzählwelten bedeuten. Diese Serien sollten auch eine gewisse Exportfähigkeit haben, damit sich die Projekte refinanzieren können. Wir sehen ja, dass sich deutsche Serien zum Teil international sehr gut verkaufen - ob das Babylon Berlin ist, Bad Banks oder Deutschland 83. In diesem Feld verorten wir unsere Serienaktivitäten.

Wie sehen Sie in den Veränderungen die Position der Streamingdienste?

Die ganze Branche muss die Widersprüche, die sich damit ergeben, ertragen und ausbalancieren. Einerseits sehen wir einen erheblichen Aufwuchs an Produktionsmitteln, die vorher nicht da waren. Ein zweistelliger Milliardenbereich weltweit – das hat natürlich auch Folgen für unseren Markt. Der zeigt sich etwa in Form eines akuten Fachkräftemangels, weil so viel gedreht wird. Wir sehen auch, dass sich die Machtverhätlnisse verschieben zwischen Auftraggebern und Produzenten. Dass Nachhaltigkeit im Wirtschaften schwieriger wird. Dass die Auswertungsmodelle der Kinos infrage gestellt werden. Aber 2019 war kein schlechtes Kinojahr. Ich glaube, dass das Kino durchaus agil ist. Und wir haben 2019 an einem Film wie Systemsprenger gesehen, dass da extrem viel Lebenskraft sein kann, wenn die Filme einen Nerv treffen. Es gibt sicher viele Filme am Markt, die um die Aufmerksamkeit des Publikums kämpfen - aber das stellt nicht das Kino in Frage, es ist eine Herausforderung, mit der wir umgehen müssen.

Jetzt naht die Berlinale, in der die FFHSH gut präsent ist. Mit welchem Gefühl gehen Sie da rein?

Mit Vorfreude. Es gibt kein Böses von Mohammad Rasoulof läuft im Wettbewerb, das ist ein Hamburger Filmemacher mit iranischen Wurzeln, dem 2017 im Iran der Pass entzogen wurde. Wir versuchen gerade alles, ihn zurück nach Hamburg zu bekommen. Dann haben wir Curveball als Special Gala Screening, der wurde unter anderem in Itzehoe und Elmshorn gedreht. Auch in den Nebensektionen sind wir gut vertreten. Drei Filme laufen von uns in der Perspektive Deutsches Kino, darunter der Dokumentarfilm Garagenvolk, das Drama Im Feuer und der Genre-Film Schlaf mit Sandra Hüller. Wir haben also gerade eher ein Luxusproblem.

