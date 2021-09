Zuletzt hatte man von Helge Schneider gehört, dass er ein Konzert abbrach, weil ihm der Kontakt zum in Strandkörben platzierten Publikum fehlte, was seine von Improvisationen lebende Show unmöglich mache. Keine Spur davon in der ausverkauften Krusenkoppel: Energie und Einfälle flossen reichlich.