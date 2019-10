Berlin

„Die Bassariden, die ich heute viel besser verstehe und die ich viel mehr liebe als damals, als ich sie schrieb, für mich bedeuten sie heute mein wichtigstes Theaterwerk.", so Henze. "Interessant und modern und uns angehend und eigentlich auch die Jahre um 1968 angehend sind eben die Fragen: Was ist Freiheit, was ist Unfreiheit? Was ist Repression, was ist Revolte, was ist Revolution?“

Aufgabe zum Durchhalten: " Götterdämmerung "

Das auf »Die Bakchen« des griechischen Dramatiker Euripides basierende Libretto wurde von Wystan Hugh Auden und Chester Kallman unter einer Bedingung für Henze geschrieben: Er sollte sich die gesamte » Götterdämmerung« in Wien anschauen, was er auch tat. Chester Kallman kontrollierte sogar, ob er denn auch bis zum Schluss blieb.

Kur gegen Wagners Wichtigtuerei

Henzes persönlich begründete Aversion gegen Wagners „wichtigtuerisches, närrisches Pathos“ war ja bekannt. Was man sich genau von dieser Wagner-Kur versprach, kann man nur vermuten. Da die Salzburger Festspiele die neue Oper für die riesigen Proportionen des Großen Hauses in Auftrag gegeben hatten, war das Erlebnis der » Götterdämmerung« gewiss von Nutzen.

Oper oder Oratorium?

Weil die Bühne und der Orchestergraben der Komischen Oper deutlich kleiner sind als das Große Haus in Salzburg, musste man sich etwas einfallen lassen, um die mehr als zweihundert Mitwirkenden unterzubringen. Der Chor und ein Großteil des Orchesters werden wie bei einer Oratoriumsaufführung auf der Bühne platziert, während Schlagzeug und Bläser gelegentlich auch aus den Logen erklingen, um das Geschehen im antiken Theben zu schildern.

Kaum Platz für ein Bühnenbild

Für ein Bühnenbild ist in dieser quasi konzertanten Aufführung also kaum Platz. Der schmale Raum zwischen Publikum und Orchestergraben wird für Tänze und Ähnliches genutzt (Bühnenbild und Kostüme: Katrin Lea Tag).

Rauschhafte Hefte mit Dionysus

Pentheus, der Enkel des alten Königs Cadmus, ist der neue Herrscher. Er verbietet seinem Volk bei Todesstrafe, den Lockrufen eines Fremden, der sich später als Dionysus zu erkennen gibt, zu folgen. Die Masse folgt ihm dennoch zum Berg Cytheron, um gemeinsam mit den Bassariden, den fanatischen Anhängern des Dionysus, rauschhafte Feste zu feiern. Pentheus versucht vergeblich, gegen den Fremden vorzugehen.

Tötung des eigenen Sohns

Schließlich folgt er ihm sogar, als Frau verkleidet. Die in Ekstase geratene Masse – unter ihnen befinden sich auch Agave, die Mutter des Pentheus und Autonoe, Agaves Schwester – tötet Pentheus, den man für einen jungen Löwen hält. Agave erfährt schließlich von ihrem Vater, dass sie in ihrer Trance kein Tier, sondern ihren eigenen Sohn zerfleischt hat. Die Rache des Dionysus für den Tod seiner Mutter Semele ist perfekt, der Palast wird niedergebrannt und die königliche Familie vertrieben.

Englische Originalfassung an der Komischen Oper

Barrie Kosky hat sich aus guten Gründen für die englische Originalfassung entschieden, obwohl die Oper 1966 in Salzburg in deutscher Übersetzung uraufgeführt und so auch in der Deutschen Oper Berlin nachgespielt wurde. Aber Kosky, der die Übersetzung „platt und banal“ findet, zieht die hochpoetische englische Fassung auch deswegen vor, weil die „seltsame Inkongruenz von Gesangslinie und Sprachmelodie“ leicht befremdlich ist und somit gut zum Sujet der Oper passt.

Revidierte Version von 1992

An der Komischen Oper aber werden »The Bassarids« in einer von Henze revidierten Fassung von 1992 gegeben. Das gigantische Orchester ist zwar verkleinert worden – aus sieben Klarinetten werden vier, aus zwei Tuben eine etc. – , aber immer noch sehr groß. Dadurch, dass das 1966 gespielte, vom Komponisten dann verworfene „Intermezzo“ in die 92er Version reintegriert wurde, könnte man von einer „Berliner Fassung“ sprechen.

Satyrspiel mit Klamauk

Dieses etwa 20-minütige Zwischenspiel, oder besser: Satyrspiel hat die wichtige Funktion, mit Slapstick und Klamauk, mit ziemlich nackten Menschen und lüsternen Tiermenschen von der grausigen Tragödie abzulenken und dem Zuschauer eine kleine, aber doch auch sehr nötige Atempause zu gönnen.

Immense künstlerische Herausforderungen

Die künstlerischen Herausforderungen für alle Beteiligten, speziell aber für die Sänger, sind in diesen »Bassarids« immens. Den amerikanischen Tenor Sean Panikkar in der Rolle des verführerischen, alle Menschen um den Verstand bringenden Dionysus zu erleben, kommt einer Sensation, einem Urerlebnis gleich. Dank seiner sri-lankischen Abstammung ist er auch vom Aussehen her ein „Andersartiger“, einer der von weit her kommt und mit seinem Charisma, mit seinem blendenden Aussehen und seinem betörenden Gesang die Menschen in einen Trancezustand versetzt.

Gegenbilder Pentheus und Dionysus

Pentheus, der neue König von Theben, ist das genaue Gegenteil von Dionysus, obwohl sie nahe Verwandte sind: ihre Mütter Semele und Agave sind nämlich Schwestern und Töchter des Cadmus. Günter Papendell porträtiert ihn als unnahbaren Herrscher, der in seiner Gesetzgebung rigoros gegen die orgiastische Schwärmerei um Dionysus vorgeht und der Vernunft grundsätzlich den Vorzug gibt. Aber auch er ist schließlich neugierig und möchte sich, als Frau verkleidet, vom Treiben auf dem Cytheron ein eigenes Bild machen und findet dabei den Tod.

Henzes eindrucksvoll karge Musik

Henze hat für diesen unglücklichen König eine eindrucksvoll karge Musik komponiert, die Papendell nuancenreich gestaltet. Sein kerniger Bariton, der Ressourcen ohne Ende zu haben scheint, ist für diese schwierige und sehr lange Partie bestens geeignet. Der Bassist Jens Larsen ist ein bemerkenswert präsenter Cadmus von greisenhaft weiser Ausstrahlung.

Ekstatische Agave

Die Salzburg-erfahrene Mezzosopranistin Tanja Ariane Baumgartner vermag der Partie der Agave ekstatische Töne des Grauens abzuverlangen, wenn ihr allmählich bewusst wird, dass der blutige Gegenstand, den sie triumphierend in einem Beutel trägt, der Kopf ihres von ihr selbst zerfleischten Sohnes Pentheus ist. Vera-Lotte Boecker (Sopran) hat die Rolle der Autonoe auch schon in Salzburg erfolgreich gesungen. Boroe, die Amme der Semele und des Pentheus, findet in der russischen Mezzosopranistin Margarita Nekrasova eine gewichtige und vortreffliche Darstellerin.

Blinder Seher Tiresias

Dem blinden Seher Tiresias, der mal Mann und mal Frau ist, verhilft der Tenor Ivan Turšić zu einem interessanten Zwitterwesen, dem man halb amüsiert und halb befremdet zuschaut.

Hauptrolle für den Chor

Der von David Caverius geleitete, exzellente Chor der Komischen Oper spielt in den »Bassarids« eine Hauptrolle. Mit der von ihm gewöhnten Präzision und vokalen Wendigkeit bewältigt er seine gigantische Aufgabe und ist auch noch den von ihm verlangten choreografischen Aufgaben vollauf gewachsen. Das verdient ein großes Extralob.

Atemberaubende Performance des Tanzensembles

Ebenso der Auftritt des Tanzensembles (Choreografie Otto Pichler), dessen atemberaubende Performance zu entfesselter Musik den Kult um Dionysus ins Orgiastische, ins Tranceartige erhebt. Vladimir Jurowski ist der genau richtige Dirigent, um diese gewaltigen Massen an Musikern und Sängern mit Geschick durch die klippenreiche Partitur zu leiten und dennoch eine ungeheure Expressivität erreicht, die diesen Opernabend unvergesslich macht.

Keine verbindlichen Antworten

Natürlich gibt es auf die eingangs von Henze gestellten Fragen keine verbindlichen Antworten. Jeder muss sie für sich selbst beantworten, muss sich fragen, ob er den (scheinbar?) charismatischen Führern folgen möchte oder doch lieber den eigenen Verstand benutzen will. Pentheus und Dionysius stecken, wie Henze sagt, in jedem von uns, fragt sich nur, wer von ihnen die Überhand gewinnt.

Ungemein modern und zeitlos

Diese Oper ist so ungemein modern und zeitlos, weil sie diese für uns alle so elementaren Fragen stellt und uns auffordert Stellung zu beziehen. Deswegen ist es auch richtig, dass das Auditorium während der gesamten Aufführung beleuchtet bleibt, denn wir alle sind gemeint, wir alle sind stets Teil des Geschehens.

