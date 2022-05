Herbert Grönemeyer – Live 2023: Tourauftakt in Kiel

Kiel

Gerade feiert Herbert Grönemeyers Rekord-Album „Mensch“ das 20. Jubiläum – und dazu kehrt der Musiker nach der Pandemie bedingten Pause noch im Mai und Juni für eine Reihe von Stadion-Konzerten auf die Bühne zurück. Für die Konzerte in Hannover (26. Mai) und im Volksparkstadtion Hamburg (6. Juni) sind noch Karten zu haben. Wiederhören nicht nur mit dem legendären Titelsong, sondern auch mit den Single-Auskopplungen „Zum Meer“, „Demo“ und „Der Weg“. Mit dem Album hatte Grönemeyer damals den Tod seiner Frau Anna und den kurz darauf folgenden seines Bruders verarbeitet.

Herbert Grönemeyer tourt 2023 mit elf Konzerten

Die gute Nachricht obendrauf: Im kommenden Jahr spielt Herbert Grönemeyer am 16. Mai 2023 in der Wunderino Arena in Kiel. Tourauftakt für die nächste Konzertreise, die den Musiker in elf Konzerten in die größten Hallen Deutschlands führt - mit jeweils einem Abstecher nach Wien und Zürich, wo die Tour am 31. Mai 2023 endet. Am 18. Mai steht Grönemeyer in der Barclays Arena auf der Bühne, am 21. Mai in Berlin und 22. Mai in Hannover.

Karten für die Tour, die Das Erste mit den örtlichen Radiopartnern präsentiert, sind im exklusiven Pre-Sale schon ab Mittwoch, 18. Mai 2022, 10 unter www.eventim.de/artist/herbert-groenemeyer zu haben. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag, 20. Mai, 10 Uhr, an den bekannten Vorverkaufsstellen, bei Eventim sowie über die Ticket-Hotline 01806-570000 (0,20 Euro/Festnetz; bis max. 0,60 Euro/Mobil).