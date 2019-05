Ein Vierteljahrhundert ist es her, seitdem das fulminante Duo Ulf Meyer (Gitarre) und Martin Wind (Kontrabass) mit "The Baltic" ihr Debütalbum einspielten. Zeit also, zurückzublicken. Das taten die beiden in Flensburg geborenen Musiker im Kieler Kulturforum und gruben auch neue Kostbarkeiten aus.