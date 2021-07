Wulfshagen

Die Spinne Thekla, die sich vom Lautsprecher-Turm abseilt, wundert sich: Lateinamerikanische Klänge auf ihrem Gut Wulfshagen? Halbwegs fachmännisch senkrecht gespannte Fäden, die gezupft ein erstaunliches Klangspektrum abgeben? Ein Sänger, dem Hunderte herbeigewanderte Schleswig-Holsteiner wenn nicht sowieso zu Füßen liegen so doch zumindest sitzen? Das SHMF, so viel ist klar, bleibt mit seinen Konzerten eine Wundertüte für alle freiwilligen und unfreiwilligen Besucher.

Open-Air-Szenerie auf Gut Wulfshagen. Quelle: Axel Nickolaus

SHMF Open Air auf Gut Wulfshagen: Rolando Villazon und Xavier de Maistre

Am Freitagnachmittag begeisterte Mexikos vielleicht gewinnendste Künstlerpersönlichkeit, der 49-jährige Tenor und Salzburger Festivalintendant Rolando Villazon, das Publikum auf dem Herrenhaus-Vorplatz des Guts Wulfshagen. Mit dem 2020 durch Corona ausgebremsten Porträtkünstler Xavier de Maistre, international wohl der feinsten Adresse in Sachen Harfen-Virtuosität, blitzt einiges von dem zugleich so sonnigen wie schmerzerfüllten Temperament des spanischsprachigen Liedguts auf – sogar unter grauem Himmel.

Villazon hat ein wirklich ergreifend emotionales Programm zusammengestellt, in dem der Herzschmerz Oberhand behält. Mit abgedunkelter Stimme, wunderbarer Sprachprägnanz, gerne spröde und fahl, aber auch mit weit gespannten Atembögen durchstreift er ein spürbar tief heimatlich in ihm verwurzeltes Repertoire aus Ländern wie Mexiko oder Kuba, auch Brasilien. Jeder weiß um die stimmlichen Probleme des im Opernfach ausgebrannten Startenors. Aber sie fallen hier kaum ins Gewicht, weil weit über neunzig Prozent der Musik in baritonaler Lage gesetzt ist.

Alberto Ginastera: Vier „canciones populares argentinas“

Kunstvoll ist das Ergebnis vor allem bei der Auswahl aus den „5 canciones populares argentinas“ von Alberto Ginastera, die ihm die Witwe des bedeutenden Argentiniers ans Herz gelegt hat, wie er in seinen gewohnt hinreißend charmestrotzenden Moderationen berichtet. Auch von seiner frühen „Nueva Trova“-Prägung durch den kubanischen Liedermacher und Poeten Silvio Rodríguez erfährt man.

Zusätzlich gewinnt das Klappstuhl-Event an milder Frischluft an Profil, weil Xavier de Maistre nicht nur ein höchst einfühlsamer Liedpartner ist, dessen Harfe (trotz etwas technischem Klang in der draußen nötigen Verstärkung) überzeugend die goldene Mitte zwischen Gitarren-Aura und Klavier-Kosmos bildet. Vor allem begeistert der smarte Franzose (47) mit hoch virtuosen Solo-Zwischenspielen – etwa den variativen Samba-Kapriolen „Tico-Tico no Fubá“ des Brasilianers Zequinha de Abreu. Das Publikum ist ausgesprochen begeistert – und macht nach 75 Minuten und einer Zugabe dem zweiten Schwung Platz, der leider nicht so trocken geblieben ist.