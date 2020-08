Kiel.

Irgendwann innerhalb des rund einstündigen Monologs „Hikikomori“ des Autors Holger Schober beschreibt „H“ - wie er sich selbst nur nennt - das, was er sieht, wenn er in den Spiegel blickt: „Ein leeres Gesicht mit toten Augen“. Da hat man schon einiges erfahren über den jungen Mann, der sich seit Jahren in seinem Zimmer verkapselt. Und dennoch tut die Beschreibung weh. Auch H selbst schmerzt sie sichtbar. Immer wieder bricht sich seine Verzweiflung Bahn in schier endlosen Schleifen seiner Selbstgespräche. Denn einfach nur mal so abgetaucht ist der Protagonist nicht, wie mehr als deutlich wird in der Inszenierung von Regisseurin Lara Pansegrau.

Abtauchen in virtuelle Welten

Hikikomori, der Titel des Stücks, beschreibt das Phänomen des völligen Abwendens von der Gemeinschaft. In Japans Leistungsgesellschaft inzwischen verbreitet. Dort wurde auch das Wort geprägt. Aber auch bei uns findet man junge Menschen, meist Männer, die sich in ihren Kinderzimmern einschließen und jeden Kontakt verweigern, sondern lieber abtauchen in virtuelle Welten.

Anzeige

Ein Eremit im Würfel

Einen klaustrophobisch anmutenden engen Würfel hat Ausstatter Karl-Heinz Steck für die Kieler Inszenierung auf die hintere Bühne des mit 27 Plätzen ausverkauften Werftparktheaters gebaut. Erst ist er noch ganz geschlossen. Wie unter einer Hülle agiert Schauspieler Sebastian Kreuzer nur im Schattenriss, tüftelt dabei an verschiedenen elektronischen Sounds. Dann klappt der Würfel auf. Aber das Innenleben ist kein bisschen wie aus dem Ei gepellt. In schlabbrigen alten Klamotten mit strähnigem Haar und fetten Schweißflecken unter den Armen haust darin der selbstgewählte Eremit H. Seine einzigen Begleiter: eine Art Computermöbel, mit dem er Musik generieren kann, und ein Kopfhörer, mit dem er im Internet chattet.

Weitere KN+ Artikel

Eine Rolle, die den Sohn verzweifeln lässt

Wie sehr ihn seine Existenz abstößt, wird deutlich, als er wegen seines eigenen Körpergeruchs würgen muss. Die Schwelle des Zimmer zu übertreten, ist ihm buchstäblich nicht möglich. Ängste beherrschen ihn. Warum, das erfährt man nach und nach. Als eine Art Big Brother erscheint auf der rückwärtigen Wand des Würfels die übergroße Videoprojektion des Gesichts seiner Mutter. Schauspielerin Ellen Dorn vom Theater Kiel zieht in den kurzen Einblendungen als manipulative Übermutter alle Register. Heult, schreit, putzt ihren Sohn herunter. Er soll einmal für sie sorgen, ein Partnerersatz, sie nie verlassen – anders als sein abtrünniger Vater. Eine Rolle, die den Sohn verzweifeln lässt. Neben den Überforderungen der modernen Leistungsgesellschaft ist dies der eigentliche Erklärungsstrang des Stücks. Vor dieser Vereinnahmung flieht H.

Zwischen großer Eruption und Rückzug

Dass H sich in Wahrheit dennoch nach Nähe sehnt, wird deutlich, wenn er sich in ein Leben mit einem Mädchen träumt, im Internet hat er sie kennengelernt. Regisseurin Lara Pansegrau zieht das Eingesperrtsein konsequent durch. Die Kämpfe finden entweder auf dem eng begrenzten Bühnenort oder gleich ganz innerhalb der Figur statt. Sebastian Kreuzer rüttelt an seinem selbstgewählten Gefängnis, brüllt, wütet oder wird ganz leise und resignativ. Die Inszenierung schwankt fast über die ganze Zeit zwischen großer Eruption und Rückzug. Das ermüdet etwas, da wäre ein Spannungsbogen nachhaltiger gewesen. Am Ende entzieht sich H gänzlich. Die soziale Magersucht, wie Hikikomori, auch genannt wird, wird ihn wohl in den Tod führen. Wenn man danach in den warmen Spätsommerabend tritt, spürt man die Trauer über diesen sozialen Selbstmord nur noch intensiver.

Junges Theater im Werftpark. 11. und 26. Sept. Weitere Termine folgen: www.theater-kiel.de

Mehr Kultur aus der Region hier