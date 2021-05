Kiel

„Die Geschichte musste erzählt werden“, sagt Hille Norden. Beinahe einfach klingt das. Weil sie da war, direkt vor ihrer Nase, zu Hause in Kiel. Wo die Mutter sich um Saher Ayyash kümmerte, der vor dem Krieg aus Syrien geflohen war und als Kirchenasylant hier lebte. „Ich habe Saher kennengelernt, weil er in mein altes Kinderzimmer eingezogen ist“, sagt Hille Norden. „Es war irgendwann auch eine Pflicht, seine Geschichte zu erzählen.“

Ritterschlag vom Dokumentarfilmfest München

So entstand Heimat sucht Seele, der zweite Dokumentarfilm der jungen Kieler Filmemacherin über Flucht und Migration, der gerade beim international besetzten Dokumentarfilmfest München im Wettbewerb um den Publikumspreis läuft: „Das war mein Ritterschlag.“ Während Hille Norden aber im Erstling Die Khello-Brüder (2019) von der Flucht erzählt und den ersten Schritten im fremden Land, beginnt die Geschichte von Saher Ayyash danach. Der Familienvater war mit der Hoffnung gegangen, seine Frau und die beiden Söhne bald nachholen zu können. Aber auch, als er 2018 Asyl bekam, half das der Familie nicht. Das Warten ging weiter.

2019 kam Ayyashs Familie endlich nach Kiel – eine ungleiche, wacklige Begegnung, von der Hille Norden ebenso einfühlsam erzählt wie von der folgenden langen und langsamen Annäherung. „Es geht um die Ambivalenz der Integration“, sagt sie, „das ist ein wahnsinnig komplizierter Prozess. Der Krieg geht ja nicht weg, bloß weil einer in Deutschland ist.“ Eine „doppelte Integrationsleistung“ nennt sie das, im neuen Land anzukommen und gleichzeitig die alten Bilder und Kriegserlebnisse zu verarbeiten.

Wie die Kamera im Alltag mitläuft

Irgendwann hat sie einfach angefangen zu drehen. Lange überreden musste sie die Familie nicht. „Ich glaube, es war auch für sie wichtig, ihre Geschichte auf diese Weise zu teilen“, sagt Hille Norden. Die Kamera lief neben dem Familienalltag, manchmal stellte die Regisseurin sie einfach auf einem Stapel Bücher auf den Tisch. „Mit einem Kameramann wäre das Direkte verloren gegangen“, sagt sie. Auch das Beiläufige, mit der sich die Beobachtung entwickelt. Und das Intime der Bilder.

Ein Jahr lang hat sie die Ayyashs begleitet, die Annäherung immer wieder aus der unmittelbaren Nähe des fünften Familienmitglieds beobachtet – und am Ende am Schneidetisch zusammen mit Cutter Mohamad Almosilly 120 Stunden Filmmaterial gesichtet. Eine vorsichtige Näherung ist so auch ihr 97-minütiger Film geworden, der den schmerzhaften Prozess des Zusammenwachsens mit allen Hürden und Widerständen zeigt. „Beim Dokumentarfilm sind mir im Zweifel die Menschen wichtiger als die Qualität des Film“, sagt die 22-Jährige. „Ich leihe mir ihre Gesichter, um eine Geschichte zu erzählen, die viele andere so oder ähnlich auch haben.“

Im Film die Welt verstehen

Jetzt hofft Hille Norden darauf, dass bald auch die Kinos wieder öffnen können und sie den Film auch in Kiel zeigen kann, wo sie als Filmemacherin ihre Wurzeln hat. Und gleichzeitig ist sie schon wieder weiter. Hat im Winter mit Min leevsten Wulf den Drehbuchpreis Schleswig-Holstein gewonnen. Hofft auf die Möglichkeit, mit dem von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein geförderten Kurzspielfilm Feuerspiel zu beginnen. Und hat gerade das Drehbuch für einen weiteren Film fertig, auch der schon von der Bundesfilmförderung unterstützt. „Ich bin so damit beschäftigt, die Welt zu vrstehen“, sagt sie, „dass ich gar nichts anderes kann, als daraus Filme zu machen und sie mit mir zu verbinden.“

Noch bis 23. Mai läuft „Heimat sucht Seele“ als Stream über die Website www.dokfest-muenchen.de