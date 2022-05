Kiel

Wäre alles nach Plan gelaufen, dann hätte das Jugendstück „Hitlerjunge Salomon” bereits 2020 seine Premiere erlebt. Bekanntermaßen brach da die Corona-Pandemie aus. „Wir mussten abwarten, denn die Inszenierung erfordert körperliche Nähe zwischen den drei Schauspielern und einer Schauspielerin”, sagt Regisseur Johannes Ender. Doch nun kann es losgehen: Am Freitag, 6. Mai, feiert das Stück auf die Bühne des Jungen Theaters im Werftpark seine Premiere.

Lesen Sie auch Kinderoper „Zwerg Nase“ im Werftpark

Ender, der zusätzlich zur Regie auch den Stücktext aus der Autobiografie „Ich war Hitlerjunge Salomon” von Sally Perel extrahiert hat, zeigt sich beeindruckt von dem Stoff: „Man muss sich bewusst machen, es ist echtes Leben, unglaublich in all seinen Verwicklungen.” Erzählt wird die verdichtete Geschichte des jüdischen Kindes Sally Perel in der Zeitspanne zwischen etwa 1930 bis nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges — vom Kind zum Jugendlichen.

Sally gibt sich als Hitlerjunge Josef aus

Die Familie des Jungen flieht von Braunschweig zunächst nach Polen. Als auch hierhin die deutsche Wehrmacht kommt, versuchen sich Sally und sein Bruder weiter Richtung Osten durchzuschlagen. Sally wird schließlich von deutschen Soldaten festgenommen und gibt sich in seiner Not als verschleppter Hitlerjunge Josef aus. Eine Scharade, die ihm das Leben rettet.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wollten, den Fokus darauf legen, wie jemand, der diese grauenvolle Zeit durchzustehen hatte, sich dennoch so viel Wärme und Lebensfreude bewahrt hat”, so Ender. Es bleibe natürlich ein Stück über den Holocaust, aber es gebe auch frohe Momente: „Wir haben nach der richtigen Balance gesucht.”

Regisseur Johannes Ender erzählt die Geschichte aus der Gruppe heraus

Dem Fakt, dass sich Sally Perel eine Scheinidentität zulegen musste, trägt der Regisseur Rechnung, in dem alle Darsteller mal den Sally spielen — ebenso wie andere Figuren im Stück. „Die Geschichte wird aus der Gruppe heraus erzählt, denn auch Sallys Identität ist zerrissen”, erklärt der Regisseur, den das Kieler Theaterpublikum bereits aus früheren Produktionen wie „Deutschstunde” oder „Homo Faber” kennt. Ausstatterin Hannah Landes hat eine Bühnenkulisse aus variablen dunklen Quadern geschaffen: „Sie erinnert an das Holocaust-Mahnmal oder auch an das Reichsparteitagsgelände.”

Premiere: 6. Mai, 19.30 Uhr, Werftparktheater, Ostring 187a. Karten: Tel. 0431 / 901 901