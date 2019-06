Am 9. April 2020 gibt die Internationale Chorakademie Lübeck (ICL) im Rahmen des Festivals „Seidenstraße“ ihr Debüt in der Elbphilharmonie. Bereits in wenigen Tan führt sie Tan Duns "Buddha Passion" vor Ort in den Mogao-Grotten bei Dunhuang am Rande der Wüste Gobi auf.