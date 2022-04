Neumünster

Einen Hinweis auf die gute Resonanz auf die erste HolstenArt in Neumünster gaben schon die ersten Gäste: Noch vor der offiziellen Eröffnung schlenderten sie an den Ständen der 109 Künstler vorbei und sammelten gezielt Visitenkarten bei jenen ein, deren Gemälde oder Skulpturen sie ansprachen. 

Knallbunte Pop-Art, Landschaftsmalerei im Stil von William Turner, Abstraktes in Spachteltechnik oder Foto-Kunstwerke und Skulpturen – die Vielfalt an Stilen, Materialien und Techniken war überwältigend. Bei einem einzigen Rundgang durch das Meer an Kunstwerken eine Auswahl treffen, einen Lieblingskünstler benennen? Kaum zu schaffen.

„Entschieden habe ich mich noch nicht, aber zwei Kunstwerke gefielen mir sofort“, erzählte Besucherin Iris Meyer vor Runde zwei über das 2300 Quadratmeter große Messerareal. Schon vor der offiziellen Begrüßung durch die Holstenhallenchef Dirk Iwersen und Stadtpräsidentin Anne-Katharina Schättiger, der Schirmherrin der Messe, hatte sie im Schnelldurchlauf die 109 Stände besucht. Und zwei Visitenkarten mitgenommen.

Bei Alina Sellig aus Kosel leuchten aus der drei mal drei Meter großen „Kunstbox“, wie die Messestände genannt werden, wandfüllende Meer- und Strandmotive. „Gute-Laune-Bilder“ nennt die Autodidaktin, die 2017 mit dem Malen begann, ihre Werke. „Ich hab mit Öl so angefangen, wie ich mir vorgestellt habe, dass es funktioniert“, erzählt die 33-Jährige. Bis heute verwendet sie die zähflüssige Farbe, um dreidimensionale Effekte zu erzielen: Der Schwung einer an den Strand rollenden Welle ist im millimeterdicken, konturierten Weiß deutlich zu erkennen.

Gute-Laune-Bilder verkaufen sich bis nach Texas und Neuseeland

Bei Alina Sellig begann 2017 alles mit der Frage, was über dem Sofa im eigenen Wohnzimmer hängen sollte. „Mein Mann wollte ein Bild kaufen. Ich sagte: Das kann ich auch.“ Sie malte ein Bild, das so gut ankam, dass sie weitermachte. Inzwischen hat die Marketing-Frau ihren ersten Job an den Nagel gehängt und malt hauptberuflich.

Inzwischen verkauft die Künstlerin bis zu zwei Mal 1,20 Meter große Bilder und Collagen mit maritimen Motiven über Online-Handel bis nach Texas, Neuseeland und Singapur, stellt in Galerien in Hamburg und Sylt aus. Mehrere tausend Euro kostet eine Arbeit. Produktion auf Tempo funktioniert bei Ölgemälden nicht: Ein Jahr müssen die Bilder vor dem Aufhängen trocknen.

Kunst um der Kunst willen ist ein Aspekt bei Alina Sellig. Ein anderer: Vermarktbarkeit. Sie bietet Kunden auch personalisierte Bilder an. Wer will, kann sich in eins der sommerlichen Strandgemälde hineinmalen lassen. Mit dem eigenen Bikini, mit dem Hund, mit der Familie.

Für den kleineren Geldbeutel hat sie handsignierte Drucke ab 15 Euro. Auf nur einer Erfolgswelle reiten, ist nicht ihr Ding. Sie bildete sich beim Maler Heino Kaschewski in Eckernförde im altmeisterlichen Stil als zweiter Maltechnik weiter. Das Ergebnis: Schwarz-weiß Porträts in feiner Strichtechnik.

„Heino Kaschewski ist mein Mentor,“ sagt Alina Sellig. Er schlug ihr vor, sich bei der Messe zu bewerben. „Ich habe mich während des Lockdowns angemeldet und hatte bei den Boxen fast die freie Wahl“, erklärt sie ihren Standort direkt gegenüber des Haupteingangs vom Foyer.

Nicht alle Bewerber bekamen einen Platz

Zwei Jahre Vorplanung – mit coronabedingter Verschiebung des Starts – stecken in der Messe. Dirk Ralfs, ehemals Manager bei den Draeger Werken, seit 2016 Maler, konzipierte als Vorsitzender des Vereins Kunst&Bündig die HolstenArt. Eine Jury gab es für die Werk- und Verkaufsschau nicht. Blind vergeben wurden die Kunstboxen jedoch nicht. „Alle Teilnehmer mussten ihre Werke vorstellen,“ erläutert Dirk Ralfs. Bei neun, zehn Bewerbungen habe er den Künstlern vorgeschlagen, sich in ein, zwei Jahren wieder zu bewerben.

Dirk Ralfs (63) vom Verein Kunst&Bündig, Künstler und ehemaliger Manager der Draeger Werke in Lübeck, organisiert die HolstenArt. Quelle: Beate König

Dirk Ralfs und Dirk Iwersen waren beide von der Resonanz überrascht. Künstler aus ganz Deutschland, Dänemark und Österreich meldeten sich an. „Ich hatte damit gerechnet, das wir eine Ausstellung im Foyer machen,“ sagte Holstenhallen-Chef Iwersen. Ob und in welchen Abständen die Messe wiederholt wird, hänge auch von der Besucherzahl ab. „Das wissen wir erst Sonntagabend“, sagte Dirk Ralfs.

HolstenArt: Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. April, 10 bis 18 Uhr, Justus-von-Liebig-Straße 2-4, Neumünster, Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro), Kinder bis 14 Jahre frei.