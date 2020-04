"Doppelplusungut": Kunst im Schaufenster

Kiel.

Denn der Begriff beschreibt die Situation von Künstlern und Kulturschaffenden ziemlich genau. Weil Publikum in den Galerieräumen nicht zugelassen ist, hat man sich dazu entschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen und, finanziert durch Fördermittel unter anderem von der Stadt Kiel und der Muthesius Kunsthochschule, lange geplante Umbauarbeiten in den Haupträumen in Angriff zu nehmen.

Kunst nun aus dem eigenen Team

Parallel dazu wird ein kleiner Nebenraum mit großem Fenster zur Iltisstraße für Schaufensterausstellungen genutzt. „Eigentlich sollten in den kommenden fünf Wochen russische Künstler aus Jekaterinburg und Paris ausstellen“, erzählt Kuratorin Jenny Reißmann. Da die beiden Gäste nicht anreisen können, präsentieren jetzt fünf Mitglieder des ONspace-Teams im wöchentlichen Wechsel aktuelle Arbeiten. Jeweils Montag um 19 Uhr ist Eröffnung, die im Livestream auf Facebook verfolgt werden kann. „Vielleicht können wir danach ja mit unserem geplanten Programm fortfahren“, so die Kuratorin zaghaft optimistisch.

Ju Hyun Lee zeigt großformatige Gemälde

Den Anfang der Fensterausstellungen macht noch bis Freitag Ju Hyun Lee. Die Muthesius-Absolventin aus Südkorea, Schülerin von Ludger Gerdes, hat in drei großformatigen Gemälden ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Wie ein Heiligenbild mutet ein Doppelporträt an, gemalt nach einer Skizze von Hans Holbein. Als höchst eigene Zutat hat die Künstlerin das Haupt einer Figur mit einer Bananenschale geschmückt. „Ein bisschen Humor ist immer gut“, sagt sie. Direkt auf die Corona-Krise gemünzt ist das traumverlorene Bild „Wurzelkind“. Es zeigt ein Fantasiewesen, halb versteckt in einem Kokon, der in der Erde wurzelt - „denn wir müssen derzeit ja alle zuhause bleiben. “

„Home-Office doppelplusungut" , ONspace, Iltissstraße 10. Bis 24. 4.

Ab Montag, 27.4. 19 Uhr (Eröffnung mittels Livestream auf Facebook) dann Songei Lee. Performance, bis 1.5.

