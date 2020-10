Kiel

Natürlich machen sich erstmal ein paar seltsame Gestalten an dem Müll zu schaffen. Zeitgemäß erst nach vorsichtiger Prüfung – schließlich weiß man nie, wo der nächste Ausbruch lauert. Aber dann pellen sie schon die silberglänzenden Schutzanzüge herunter und tauchen ein in die fremde Welt eines gelebten Lebens.

Es ist ein Spiel mit dem Erinnern und dem Geschichtenerzählen, das Regisseur Johannes Ender im Schauspielhaus Kiel mit Homo Faber anstößt. Und über allem steht die Frage: Zufall oder Fügung? „Wieso Fügung?“, bollert Walter Faber gleich nach der Bruchlandung des Fliegers in der mexikanischen Wüste los, die ihn in seine Vergangenheit zurückkatapultiert und in der Gegenwart stranden lässt. Ausgerechnet den weltreisenden Ingenieur und Technokraten aus Zürich, der einst die schwangere Freundin zurückgelassen hat und sich das Leben auch sonst mit sachlicher Akribie vom Leib hält.

"Homo Faber": Marko Gebbert glänzt als brüchige Titelfigur

Dass es mit der unbedingten Nüchternheit Fabers nicht weit her, seine Selbstwahrnehmung eine höchst unzuverlässige ist, die sich laufend selbst zerpflückt, das weiß man schon aus dem Buch, das Frisch listig irreführend „einen Bericht“ nannte. Johannes Ender greift das auf, legt den (mit Dramaturgin Kerstin Daiber) schlüssig verdichteten Text allen drei Hauptfiguren in den Mund, lässt sie so im Schutthaufen der Hinterlassenschaften wühlen und eine Collage von Fabers Leben zusammenpuzzeln.

Marko Gebbert spielt diesen Faber, der Gefühle für Ermüdungserscheinungen hält („wie beim Stahl“), unter der selbstgewissen Schale bemerkenswert brüchig. Fast fragil malt er einen, der sensibler auf die Welt reagiert, als ihm selbst bewusst ist. Den „verhinderten Menschen“ ( Max Frisch) sieht man auch, wenn Faber von Sabeth spricht, der Tochter, von der er nichts weiß: In den Augen, dem plötzlich weich gewordenen Blick aber schwingt die Ahnung, dass zwischen ihm und ihr eine ganz andere als nur erotische Bindung besteht.

Die Frauen schlüpfen in viele Rollen

Fabers einstige Freundin Hanna, die dann Fabers besten Freund heiratete, macht Yvonne Ruprecht sehenswert zwischen dem Zorn des Missverstehens und der Trauer der Mutter dingfest. Und Eva Kewer lässt sich einfach unbekümmert in Sabeths Jugend und Neugier hineinfallen. Daneben schlüpfen beide spielerisch in viele Rollen. Sie klauben sich Sakkos, Hüte und Schnurrbärte, poppen auf wie rasch überblätterte Fotos aus dem Erinnerungsalbum, streuen Hencke aus dem Flugzeug ( Kewer), die New Yorker Geliebte Ivy (beide) oder den lüsternen Baptisten in Paris ( Ruprecht) als knappe Karikaturen ein.

Die Spannung entsteht daraus, dass sie Fabers Perspektive stets beibehalten. Sie erzählen ihn und sich – wie er sie erzählt. So werden auch Worte und Textpassagen zu Fundstücken, an denen sich die Erinnerung aufrippelt. Hanna und Sabeth schneiden sie aus Fabers „Bericht“ aus und spiegeln sie zurück. So wird nicht nur das überholte Frauenbild gefiltert; so löst sich auch Fabers eingebaute Distanz auf.

In der Schwebe zwischen Erzählen und Wirklichkeit

Zwischen Innen- und Außenwelt, Kopfgeburten und Erinnerungsbildern entsteht das zeitlose Drama einer verhinderten Familie. Gewissheit ist so trügerisch wie die Sätze, mit denen Faber sie selbst zersetzt. Dazu passt, wie das Bühnenbild von Ausstatterin Hannah Landes das weitschweifige Leben in seinem Nachlass zusammenschrumpft und gleichzeitig die Familienmitglieder auf Abstand hält. Zusammen kommen sie nie; und als Faber einmal aus dem Schutt auftaucht wie die in einer apokalyptischen Landschaft festgewachsene Winnie in Becketts Glückliche Tage, dann wird das Erzählen zum Endspiel.

Lange hält Ender die Geschichte in der Schwebe von Realität und Fiktion. Bis das, was so schön zufällig im Herumwühlen beginnt, vom Herbeifantasieren in die etwas brave Nacherzählung zu treiben droht. Aber auch hier kriegt der Regisseur die Kurve, indem er die Geschichte der schon angelegten griechischen Tragödie zur universellen Erfahrung zuspitzt. Also doch: Fügung? Da ist Faber davor und schleicht sich wohlbekannt einfach aus der Geschichte: „Es stimmt nichts ...“

