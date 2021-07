Honigsee

Schauspielerin Meret Becker singt bekanntlich auch – und auf dem Festival „Honey Lake Sessions“ in Triobesetzung mit Kai Schoormann und Lulu Hacke. Eine Premiere! Mit Shalosh reist aus Israel ein Jazz-Trio an, das beim Deutschen Jazzpreis in diesem Jahr als „Band des Jahres“ nominiert war. Botticelli Baby aus Essen injizieren ihrem Publikum Punk-infizierten Jazz, was etwa Ende 2019 im Roten Salon der Kieler Pumpe zu Tanzexzessen führte. Feinsten A-cappella-Gesang bieten die studierten Jazz-Sängerinnen des deutsch-französischen Quartetts Les Brünettes. Auch a-cappella, aber lateinamerikanisch geprägt, ist der Gesang des kubanischen Sextetts Vocal Sampling, das 1996 anlässlich des 50-jährigen Bühnenjubiläums von Quincy Jones beim Montreux Jazz Festival auftrat und dessen viertes Album „Cambio de Tiempo“ für drei Grammys nominiert war.

Die „Honey Lake Sessions“ als Familienprojekt

Das Staraufgebot im dörflichen Rahmen hat einen simplen Grund: Charlotte Gensichen, Festival Managerin der Berliner Konzertagentur Handshake Booking, ist zusammen mit ihrem Mann, dem die Agentur gehört, vor zwei Jahren wieder auf dem elterlichen Hof im Rönner Weg in Honigsee sesshaft geworden. Wo auf einer Wiese auch das Festival stattfindet. „Das ist jetzt alles so ein Familienprojekt geworden“, erzählt Gensichen. Denn mit den Honey Lake Sessions knüpfen sie lose ans Honigsee Open Air an, bei dem von 1997 bis 2007 vor allem regionale Rock-Acts auftraten – mitorganisiert von ihrem Bruder Lasse Schwarz, der dort auch mal mit seiner Band Croaked Oaf aufgetreten war und noch in Honigsee wohnt.

Funk und Rap, Jazz und folkige Chansons

Bläsergetriebenen Funk und Rap machen Make A Move aus Berlin, daher stammen auch das weitgereiste Jazz-Projekt Sun Dew sowie das Singer-Songwriter-Trio Game Over Baby, deren Album „Wenn am Ende noch Zeit ist, vielleicht“ teils euphorische Kritiken einheimste. Wezn ist ein Bremer Elektro-​Duo, das Schlagzeug, Synthie-Sounds und ergreifendem Gesang vereint. Taniá singt Latin-Folk-Pop und Gabi Hartmann intime, folkige Chansons.

Die Gäste sitzen in Honigsee auf Strohballen vor der Bühne

Gemütlich und familiär soll es zugehen. Die Gäste, 200 pro Abend, sitzen auf Strohballen vor der Bühne. Gastronomische Versorgung ist auch in Planung. Der Vorverkauf läuft bereits seit März. „Wir wussten lange nicht: Können wir hoffen, können wir nicht hoffen“, sagt Charlotte Gensichen, „und haben einfach stoisch weitergemacht.“

Honey Lake Sessions – Sommerkonzerte in Honigsee, 22.-25. Juli, Einlass 18 Uhr Beginn 19 Uhr, Rönner Straße 22, Honigsee; Tickets: https://www.tixforgigs.com/Event/36618