„Hookup“ nennen sie die Schau mit Malerei, Grafik und Fotografie. Der Titel steht für Verbindungen verschiedener Art – von der elektrischen Schaltung bis zur flüchtigen Liebelei. Oder eben für die Verbindung der Ausstellungsteilnehmer untereinander, die sich übrigens nicht als Künstlergruppe verstehen, aber in Leipzig teils gleichzeitig, teils zeitversetzt im selben Ateliergebäude gearbeitet haben.

Neue Bedeutungen des Banalen

„Uns verbindet die analoge Auseinandersetzung mit dem Geschehen in einer digitalen Welt“, versucht Manuel Stehli die Beschreibung eines gemeinsamen Nenners. „Wir arbeiten uns an Banalitäten ab, um daraus neue Bedeutungen zu schaffen.“ Mit seinen seriellen Landschaften präsentiert er jeweils gleiche Orte aus leicht veränderten Perspektiven und stellt dabei Fläche und Raum einander gegenüber. Eine Sogwirkung entwickeln die luftig-abstrakten Kompositionen von Stefanie Pojar, die sich mit „ungreifbarer Stofflichkeit“ auseinandersetzt.

Staunen um ein Selbstporträt

Um Schichtungen geht es in den Foto-Installationen von Barbara Proschak, Jonathan Kraus bringt den Betrachter unter anderem mit einem hyperrealistischen Selbstporträt im gestreiften Oberhemd zum Staunen, dessen Design in der identischen Musterung des Hintergrundes aufgeht. Das Verhältnis von gewolltem und ungewolltem Individualismus lotet Robert Rudat in zarten, nach eigenen Fotografien gearbeiteten Stahlfederzeichnungen aus.

Spiel mit Nähe und Distanz

Mit Nähe und Distanz spielt Mona Broschár. Die farbenfrohen, pointiert gesetzten Motive ihrer Bilder wecken die Lust zum Anfassen. Widersprüche haben es Franca Franz angetan. Ein großformatiges Gemälde zeigt eine friedlich schlafende Frau, sorgfältig zugedeckt in einem schwach abgedunkelten Raum. Der Bruch kommt durch den Titel ins Bild, das „Hunteress“ (Jägerin) heißt. Mit dem Kunsthistoriker Sören Groß ist ein achter Mann in die Schau involviert, der jeden Künstler mit einem Sonett vorstellt – per QR-Code übers Smartphone abrufbar oder auch ganz analog zu lesen.

Heiligendammer Str. 15. Bis 30. August. Eröffnung am Sa., 8. August, 15-21 Uhr. Fr+Sa 15-18, So 12-18 Uhr

