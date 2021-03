Kiel/Teneriffa

„Humor“, sagt Benjamin Tomkins, „der entsteht bei mir aus dem Alltag. Aus der Beobachtung. Und ich muss dafür mit den Leuten ins Gespräch kommen.“ Nicht einfach in Corona-Zeiten, wo Abstand Pflicht ist und Kontakte möglichst nur als Sparversion vorkommen sollen. Dass Tomkins das gerade trotzdem tut – entspannt herumsitzen, beobachten, Eindrücke in komische Geschichten verwandeln und sein Publikum zum Lachen bringen – das liegt an einem glücklichen Umstand: In Zeiten, in denen Kunst und Theater sonst brachliegen, tritt der Komiker und „Puppenflüsterer“auf dem Kreuzfahrer „Mein Schiff 2“ auf – auch heute, am 1. April.

An Bord endlich unbeschwert

Ans Telefon kommt er vom täglichen Temperatur-Check. Jeder an Bord muss da durch. Alle sieben Tage wird außerdem auf das Virus getestet. Draußen scheint die Sonne, ziehen ein paar Wolken durchs Blau des Himmels, während sich unten das Wasser leise kräuselt. Das Schiff liegt gerade vor Teneriffa. An Bord gibt es Comedy, Varieté, Zauberei, Live-Konzerte, Lesungen, Vorträge. Ausnahmezustand, wo sonst Corona-Alltag ist. „Das ist Wolke sieben“, sagt Tomkins. Und wie er das sagt, klingt ungläubiges Staunen mit: „Erst hier in der Blase merke ich, wie stark mir das gefehlt hat, wie sehr man das vermisst, Kultur und Sozialleben.“ Und diese gewisse Unbeschwertheit: „Es ist einfach schön – weil es so zweckbefreit ist.“

Dabei gilt auch an Bord unter 1200 Gästen (35 Prozent der Gesamtauslastung): Maske, Abstand, Einzeltisch. Im Theater sitzen sie mit Maske und drei Plätzen Abstand; eine Stunde Programm bedeutet eine zusätzliche Stunde komplizierte Logistik drumherum. „Dass die Leute solche Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen, das zeigt doch, wie ausgehungert sie sind“, sagt Benjamin Tomkins.

Die Pandemie produziert comedy-taugliche Situationen

Vier Wochen lang ist der Comedian, der sonst in Schilksee lebt, gebucht, im vergangenen Sommer hat er schon ein paar Ostseekreuzfahrten absolviert, im Lockdown von Herbst und Winter aber bewusst auf weitere Einsätze verzichtet: „Da wollte ich auch ein Zeichen setzen.“

Ob die Komik eine andere geworden ist in Corona-Zeiten? „Mhm“, sagt Benjamin Tomkins, „kann sein, dass man in einfachen Zeiten eher Witze über Schwarzbrot und Katzenklos macht. Aber ich sehe auch jetzt überall Humor.“ Die Pandemie produziert ihre eigenen verwirrenden Verhaltensweisen, absurde Missverständnisse und schräge Situationen. Und bei den Vorstellungen lachen sie wie immer. „Das Gute im Moment ist“, sagt er, „man muss sich gar kein Thema mehr ausdenken. Die liegen einfach auf der Straße.“

"Witze können die Zeit leichter machen"

Ansonsten ist alles wie sonst auch: Er sammelt auf, was er sieht und hört – und spiegelt es dem Publikum am Abend durch den Comedy-Filter zurück. Die Frage „Mein Schiff – dein Schiff?“ etwa führt auf der Bühne in ein prima Scharmützel mit dem inquisitorischen Dosengeist. Überhaupt: „Mit den Puppen kann ich mich hervorragend mit mir selbst streiten“, erklärt er, „und Streit ist ja generell etwas Lustiges. Komik entsteht aber auch oft aus Unfällen. Guck dir doch Dick und Doof an.“ Die Krise als Humorlieferant? „Witze könnten die Zeit viel leichter machen“, sagt er. Gerade in der Krise.

Ob einer das Humorpotenzial im Alltag entdeckt oder nicht, das ist für Benjamin Tomkins eine Frage der Einstellung. „Frust und Ärger bringen ja nichts“, sagt er, „ohne die Erkenntnis wäre ich wohl kaum in der Humorbranche gelandet.“ Ob ihm trotzdem manchmal das Lachen vergeht? „Wenn ich einen Strafzettel kriege …“, sinniert er. Oder als mit der Pandemie im vergangenen Jahr erst mal alle Aufträge wegbrachen und zum Trost vor allem der Hundespaziergang am Strand in Schilksee blieb. „Aber nö, eigentlich nicht.“ Das Leben geht trotzdem weiter. Das Lachen auch. Und Aprilscherze erzählt er sowieso das ganze Jahr über.

„Das Einzige, was anders ist ...“, sagt er dann noch, „man merkt jetzt, dass alles, was einen vorher genervt hat und was blöd war, Steuererklärung, Strafzettel – dass das alles Pipifax ist gegen das, was wir mit Corona haben.“