Die Regisseure der sogenannten Berliner Schule gelten nicht gerade als leichtfüßige Unterhaltungskünstler. Besonders die Puristin Angela Schanelec sorgt gern für Irritationen. Filme wie „ Marseille“, „Orly“ oder „Der traumhafte Weg“ sind durchaus eine Geduldsprobe. Es gibt keine Handlungs- und Spannungsbögen, Nähe zu den meist brüchigen Figuren ist nicht geplant.

Man muss sich auf die distanziert-kühlen Geschichten einlassen und neugierig bleiben. Dann entdeckt man in diesen Oden an die Langsamkeit versteckte Emotionen, verborgene Sehnsüchte und mit leichter Verzweiflung grundierte Alltäglichkeiten. Was zu absurden, ja manchmal komischen Situationen führt. Das gilt auch für den mit biografischen Bezügen gespickten Filmessay „Ich war zu Hause, aber …“, bei der Berlinale ausgezeichnet mit dem Regie-Bären.

Kurz: Nichts Spektakuläres geschieht

Als der 13-jährige Phillip ( Jakob Lassalle) verschwindet und nach einer Woche ohne Erklärung wieder auftaucht, reagiert Mutter Astrid ( Maren Eggert) hilflos. Der Junge probt, als wäre nichts geschehen, in der Schule Shakespeares „Hamlet“. Sie kauft ein Fahrrad bei einem Mann mit Kehlkopfkrebs, verwickelt auf der Straße einen jungen Regisseur in eine Diskussion über die Wahrheit von Inszenierungen und versucht angestrengt, die Familie mit Sohn und kleiner Tochter ohne ihren verstorbenen Mann zusammenzuhalten.

Kurz: Nichts Spektakuläres geschieht. Szenen und Fragmente bilden ein verrätseltes Puzzle. Dem Leben in seiner Banalität zuzuschauen kann ganz schön schwer sein.

„Ich war zu Hause, aber …“, Regie: Angela Schanelec, mit Maren Eggert, Jakob Lassalle, 105 Minuten, FSK 6

Von Margret Köhler / RND