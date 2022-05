„Il Cambise“: Kieler Oper probt Barockopernrarität von Scarlatti

Kiel

Anderthalb Jahre Reifungsprozess, vier ganz neue Tänzer, ein zeitlich enger Probenplan: Jetzt soll es im Kieler Opernhaus endlich gelingen, mit „Il Cambise“ ein Stück Musiktheater-Geschichte dem Vergessen zu entreißen. Und das auf möglichst bewegt unkonventionelle Art.

Der italienische Alte-Musik-Spezialist Alessandro Quarta und der in Kiel geborene und aufgewachsene, inzwischen seit 16 Jahren in Laboe lebende Regisseur Joachim Rathke wollen in der Barockoper „Geliebter Feind“ von Alessandro Scarlatti bewusst einen Clash der Stile und Zeiten herbeiführen.

Wo der Dirigent „mit dem wunderbaren Theaterorchester“ des Hauses in stilreinem Rokoko diese „Komödie mit heroischen Zügen“ in typisch neapolitanischem Habitus und Händel-Nähe herauskitzeln möchte, setzt der Regisseur auf eine zeitlose Entlarvung der Emotionen, auf das „Ernstnehmen alles Verzuckerten“ und „auf die mutige Tat der Titelfigur, einen anderen darzustellen, um die Liebe zu gewinnen“.

Dass Cambise sich dabei zur Tarnung zweier verschiedener Körpersprachen bedient und sie irgendwann selber erschöpfend durcheinanderbringt, passe zur dritten gewählten Ebene. Denn die in Berlin lebende Chorografin Anja Jadryschnikova wird mit ihrem urbanen Streetdance-Kollektiv die wechselnden emotionalen Affekte in den durch Da-Capo-Arien charakterisierten Figuren kommentieren: „Ich bin selber überrascht, wie meine Tänzer diese Musik annehmen, die nun wirklich nicht in ihrem Alltag präsent ist. Die Künste verschmelzen, man nimmt die unterschiedlichen stilistischen Ebenen gar nicht mehr wahr.“

Rathke, der in Kiel mit Puccinis „Butterfly“ erfolgreich war, sieht so einen Racheschwur durch „Waacking“ und „Krumping“, ganz gegensätzliche Bewegungsformen aus dem Streetdance-Repertoire, verstärkt. Woanders symbolisieren „Threads“ aus dem Breakdance eine gebrochene Figur, „ein menschliches Puzzle“, so Jadryschnikova. Man habe gegenseitig viel voneinander gelernt in der Produktion, beteuern sie alle.

Scarlatti und seine amouröse Oper „Geliebter Feind“ Die beiden Schwestern und ägyptischen Regentinnen Rossane und Mirena lieben denselben Mann: ihren tapfersten Ritter Sidaspe, der für sie in die Schlacht gegen den feindlichen persischen König Cambise ziehen will. Was beide Schwestern jedoch nicht wissen: Sidaspe ist selber Cambise, der durch diese Verkleidung die alte Feindschaft zwischen Persern und Ägyptern beenden und Ägypten lieber auf amouröse als auf kämpferische Art für sich gewinnen will ... Starke Frauen und trickreiche Heroen stehen somit im Zentrum von Alessandro Scarlattis 1719 für Neapel komponierter Oper „Il Cambise“. Der Komponist, 1660 auf Sizilien geboren, war in der Zeit des Hochbarock stilistisch einflussreicher Kapellmeister in Neapel und wirkte auch in Rom.

Der Regisseur will die Eifersüchteleien auf der Drehbühne in Rückblenden und der Gegenwart „nach einer Katastrophe“ erzählen. Zusätzlich soll noch die typisch neapolitanische Zutat, das komische Paar der Oper, „zwischen diesen Welten wandern“.

Für den Dirigenten, der in Kiel bereits sehr überzeugend Monteverdis „Krönung der Poppea“ und die Legrenzi-Ausgrabung „La divisione del mondo“ geleitet hat, ist Alessandro Scarlatti ein epochal wichtiger Komponist, „der zusammen mit Corelli und Torelli den italienischen Stil geradezu erfunden“ habe.

Vom Cembalo aus (mit Theorbe für den Basso continuo) will er versuchen, die Rezitative passend zu seiner Muttersprache so organisch „sprechend“ frei wie möglich anzutreiben. Im Orchester mit Streichern, zwei Oboen, zwei Trompeten und Flöte finden sich auch zwei Hörner – „der Beginn des Hornfiebers“.

„Molto cantabile“ werde in den Arien gesungen – und das mit einem Ensemble, das den Dirigenten ins Schwärmen versetzt. Die Kastratenpartie des Cambise sei mit der Sizilianerin Adriana di Paola „und ihrem unbeschreiblich starken, nahezu männlich klingenden Alt“ optimal besetzt. Dann gebe es da noch einen süß strömenden Mezzosopran, einen nadelfeinen Sopran und so weiter. Was lange währt ...

