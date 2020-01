Bittersüßer Mädelsabend

Kiel

Natürlich geht es an diesem Abend auch nicht zu knapp um die bekannten weiblichen Problemzonen von Diäten über Figurprobleme („Im Bikini sehe ich aus wie eine übergroße Portion Weißwürste“) bis zur eingeschlafenen Ehe.

Ohne harte Brüche geht es nicht

Das muss – sonst wäre es nicht Ildiko von Kürthy. Aber die Themen haben sich altersbedingt verschoben – nicht nur zu Wasser-App, Fitness-Watch und pubertierenden Söhnen, die müffeln und mit dem Sprechen aufhören, sondern auch zu der krebskranken Freundin und der sich zusehends verknappenden Lebenszeit. Insgesamt ergibt das ein bittersüßes Vergnügen, das die Bestseller-Autorin zusammen mit Freundin und Schauspielerin Saskia Fischer in der proppevollen Halle 400 anzettelt. Das Lachen und das Nachdenkliche durchkreuzen und ergänzen da einander wie im Roman „Es ist Zeit“ – nicht ohne harte Brüche. Die allerdings verfließen beim Lesen leichter als auf der Bühne.

Gerade hat sich das Publikum mit dem „drunken Sailor“ aus dem Shanty im wohligen Klatschrhythmus eingegroovt, da packt Ildiko von Kürthy oben auf der Bühne die Urne aus („Aus dem Internet – asche.de“), streift sich die Pumps von den Füßen und lässt erstmal die Gedanken fließen. Aus dem Off kommt sie, die Trauer über den Tod der Mutter, die Erinnerung. Feinfühlig macht die Autorin da Wehmut und Verlassenheit spürbar. Bloß gut, dass immer auch ein schnoddriger Kalauer querschießt: „Das Grab war besetzt, Heiko auch.“

Als Dialogpartner fungiert Schauspielerin Saskia Fischer

Eins zu eins kriegt man das Buch bei Ildiko von Kürthy ohnehin nicht, die Bestseller-Autorin kondensiert ihre Bücher zur szenischen Lesung, ergänzt und mixt und lässt sich auf der Bühne („weil ich so schreckliches Lampenfieber habe“) gern unterstützen. Diesmal ist es Saskia Fischer, die Tochter von Nicole Heesters und im „Großstadtrevier“ die streng-mütterliche Frau Küppers.

Im lockeren Dialog driften die beiden im Bademantel durch ihren Mädelsabend. Von Kürthy gibt die aufmüpfig-sentimentale Fragerin und treibt dabei mit Spaß an der eigenen Freud durch ihre Einfälle und Pointen. Fischer ist die resolute Mahnerin, die weiß, wo es langgeht: „ Jens Lehmann ist das Feierabendbier, Zidane der Magic Mushroom“, kontert sie lakonisch auf Kürthys Schwärmerei und die bei so gegensätzlichen Männertypen wohl vorliegende „sexuelle Orientierungslosigkeit“. Ohnehin hat sie der Freundin schon vorher geraten, alles beim Alten zu lassen: "Mein Mann ist die Basentablette in meinem Säurehaushalt."

Mit den Hits von damals

Giggelnd und mosernd werfen sie sich die verbalen Bälle zu, suchen bei Hund, Garten oder Makramee das Gegenmittel für das ausgelaugte Leben, erörtern, warum Frauen mit 50 alt und Männer mit 50 jung sind – ein Skandal. Identifikationspotenzial: hoch. Klar, dass man irgendwann beim Soundtrack von damals landet. Und Ildiko von Kürthy hat auch keine Scheu, sich in das Ungetüm von einem standfest wattierten Morgenmantel zu hüllen und teenagerselig ihre eigene Karaoke-Show zu starten. Von „Sound of silence“ bis „Do You really want to hurt me“ und nicht ohne einen Hauch von Selbstironie.

Nach einer guten Stunde ist Ende, aber noch keineswegs Schluss. „Hier kommt keiner raus“, droht von Kürthy, „ich signiere alles – Bücher, Arme, Füße.“ Um halb zehn sind die beiden immer noch mittendrin, so plauderig wie professionell.

