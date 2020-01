Im neuen Roman "Es wird Zeit" zeigt sich Ildikó von Kürthy ungewohnt ernst - ohne dass dabei der Humor zu kurz käme. Mit Schauspielerin Saskia Fischer stellt die Bestseller-Autorin das Buch am 10. Januar in der Halle 400 in Kiel vor - und hatte vorab Zeit für ein Gespräch über Hader, Humor und das Älterwerden.