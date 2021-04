Kiel

Eine außergewöhnliche Persönlichkeit: Emilie Mayer, geboren 1812 im Mecklenburgischen Friedland und gestorben 1883 in Berlin, war ihr Leben lang mit der Musik verheiratet. Und das im frauenfeindlichen 19. Jahrhundert durchaus mit Erfolg. Ihre Kammermusik findet sich inzwischen auf einigen CDs bei ambitionierten Raritäten-Labels. Und für die allererste Einspielung ihrer Sechsten Symphonie E-Dur haben gerade die Kieler Philharmoniker in Zusammenarbeit mit dem NDR gesorgt.

Corona: Modellprojekt ermöglicht Raritäten-Konzerte

Jetzt, wo im Corona-Schutz-Modellprojekt das Theater Kiel Öffnungsstrategien mit Publikum ausprobieren darf, sieht Generalmusikdirektor Benjamin Reiners eine willkommene Gelegenheit, das erstaunliche Werk in drei Philharmonischen Konzerten auch live vorzuführen. Er schwärmt besonders vom spannenden Trauermarsch im zweiten Satz und von der „unbeschwerten Leichtigkeit“ beispielsweise im Finale, wo die erstaunliche Lady parallel zu Liszt die Triangel wirkungsvoll einsetzt.

Voller Ideen: GMD Reiners dirigiert Emilie Mayer

„Das steckt voller Ideen, ist stilistisch schwer einzuordnen, da das Etikett ,weiblicher Beethoven’ zwar hier und da passt, aber zugleich harmonische Wendungen deutlich auf die Klangwelt der Romantik verweisen. Da muss man beim Proben das richtige Klangbild finden“, so Reiners. Anders als Brahms habe die locker gelöst komponierende Mayer, Ehrenmitglied der Philharmonischen Gesellschaft in München, den Riesen Beethoven offenbar nicht belastend im Nacken gespürt.

Mayer: Schülerin von Carl Loewe

Die Schülerin des in Kiel gestorbenen Carl Loewe wird mit zwei anderen starken Frauen in Beziehung gesetzt: Beethovens spanischer Leonore und der französischen Komponistin Mélanie Hélène Bonis. „Die dritte Leonoren-Ouvertüre passt wunderbar zum Gefühl einer gewissen Befreiung von der Pandemie-Enge für uns im Modellprojekt.“ Und wie Mel Bonis, die ihren Namen anpasste, um nicht gleich als Frau abgetan zu werden, sei die Fidelio-Leonore ja eine Ikone in Männerkleidern.

Mel Bonis: Von César Franck in Paris empfohlen

Mayer und Bonis sucht man selbst in Eva Weissweilers Standardwerk "Komponistinnen vom Mittelalter bis zur Gegenwart" vergeblich. Die von keinem Geringeren als César Franck geförderte Komponistin Bonis (1858–1937) hatte es noch schwerer als Mayer, mit eigener Kompositionskunst Fuß zu fassen.

Impressionistisches Raffinement: Bonis' Suite orientale

Etwa 300 Werke soll es von ihr geben. Etliche wurden wegen des männlich erscheinenden Namens auch gedruckt. Aber sie selber trat im Musikleben kaum in Erscheinung. Zu Unrecht: Kiels GMD Benjamin Reiners ist nach den Proben und Aufzeichnungen frappiert, mit welchem impressionistischen Raffinement sie ihre ursprünglich als Kammermusik konzipierte Suite orientale orchestriert hat. Jetzt hofft der GMD, dass möglichst viele Konzertbesucher sich trotz des leicht gesteigerten Zugangsaufwands im Modellprojekt zu dem musikhistorischen Erlebnis locken lassen. „Wir haben jedenfalls sehr viel Freude mit den Werken, die für das Orchester ja gänzlich unbekannt waren.“