Leere Hallen bei der Nordart

Immer mal wieder steht ein Grüppchen vor der Tür und fragt nach der Nordart. „Wir sind für den Tourismus hier ja eine feste Größe“, sagt Kurator Wolfgang Gramm im Büro am Eingang zum Kunstwerk Carlshütte, die sonst in diesen Tagen brummen würde von Kunst und Besuchern, und zieht ein bisschen ratlos an der Zigarette. 200 Künstler hatte die Jury im Februar für die 22. Ausgabe der Sommerausstellung ausgewählt, die ihren Schwerpunkt traditionell auf China und Osteuropa legt und dabei mit großen Skulpturen und großen Zahlen aufwartet. Ein Ukraine-Projekt hatten Gramm und Ko-Kuratorin Inga Aru außerdem geplant.

Fast wie eine Kunstinstallation

Stattdessen herrscht Leere im Skulpturenpark und in den Hallen, die das Kuratoren-Team nun mit seinem wendigen Elektro-Kart durchkurvt – ungehindert von Ausstellungsstücken und Besuchern. Frisch geweißt stehen Kuben und Wände, meist noch unter Plastikplane geschützt, und sehen selbst beinah aus wie eine begehbare Kunstinstallation. „Wir haben seit einem Jahr geplant“, sagt Gramm, „dann Künstlern wie Mitarbeitern zu sagen, es geht nicht, ist schlimm.“ Auch die Nachfeier zu Christoph Eschenbachs 80. Geburtstag findet nun ebensowenig statt wie die sommerlichen Poetry Slam-Abende.

„Es könnte eigentlich auch schön sein, mal ganz ohne Leute“, sinniert Gramm, „aber natürlich ist die Lage katastrophal. Wir leben ja von den Eintrittsgeldern.“ Zehn Mitarbeiter haben sie in Kurzarbeit geschickt; für die rund 100 Kräfte, die beim Aufbau helfen, Führungen leiten oder die Hallen beaufsichtigen, bleibt nur die Leerstelle.

Die Aufstellung der Großskulpturen braucht Zeit

Um die Ecke beäugen sich zwei verschnörkelte Draht-Giraffen, wartet ein halbes Pferd in Noppenfolie. Eine Arbeit des Tschechen David Czerny, der der Nordart einst seinen eindrücklichen Trabi auf vier Beinen beschert hatte. Und die Gemälde aus dem Ludwig Museum, die schon im Herbst nach der Ausstellung in Koblenz direkt nach Büdelsdorf kamen, haben sie nun gar nicht erst angefasst.

„Ende April hätten wir mit dem Aufbau begonnen“, sagt Gramm, „wir haben viele Großskulpturen, da braucht es Zeit zum Experimentieren, bis die sicher stehen.“ Deshalb lassen die Kuratoren auch etliche der Werke über mehrere Sommer und Ausstellungen stehen. So wie dasParliament Building des chinesischen Künstlers Xi Jianjun, 2019 mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Der neue Sockel ist schon fertig, drumherum lagern die Einzelteile. Ob der babylonische Turm noch einmal zu sehen sein wird, ist fraglich: „Im Moment sieht es so aus, dass wir die Skulptur Ende des Jahres zurück nach China schicken müssen.“

Viele der ausgewählten Künstler sollen nun 2021 kommen

Zurückschicken oder lagern bis zur Nordart 2021, das ist jetzt bei etlichen der Arbeiten die Frage. Die hängt von den Künstlern ab, die ihre Werke natürlich auch anderswo zeigen wollen. Von Frachtkosten und Einfuhrsteuern, die oftmals nur begrenzte Zeiträume abdecken. „Wir wollen natürlich viele der jetzt ausgewählten Künstler ins nächste Jahr mitnehmen“, sagt Inga Aru. Dafür planen sie schon: „Andere Biennalen planen ja regulär im Zwei-Jahres-Turnus“, tröstet sich Gramm.

Hinten werkeln derweil zwei Mitarbeiter an einer Wand. Man nutzt die Zeit, die Hallen den Brandschutzerfordernissen anzupassen. Kurz haben sie überlegt, wenigstens den Park zu öffnen – „aber eine Aufsichtsperson pro 1000 Quadratmeter, das ist nicht zu machen.“ So verharren sie erstmal im Wartestand. So wie die Holzskulptur des Schweizers Urs-F. Twellmann, die vom letzten Jahr übrig geblieben ist, rund und stachlig – ein bisschen wie eine frühe Ahnung des Corona-Virus.

