Eine Filmdiva stößt ihre Familie mit Vorliebe vor den Kopf. Catherine Deneuve ist in dem Familiendrama “La Vérité” (Kinostart am 5. März) eine Exzentrikerin, die es in ihren Memoiren mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Juliette Binoche spielt ihre Tochter, die die heikle Mama trotzdem liebt.