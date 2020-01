Die Orte und Landschaften in Schleswig-Holstein, die einem im Spielfilm in Kino oder Fernsehen begegnen, haben oft Wiedererkennungswert. Das heißt aber nicht, dass sie die bleiben, die sie in der Realität sind. Ein Beispiel ist der fiktive Ort Nordholm aus dem Film "Das Mädchen am Strand", der eigentlich Lütjenburg heißt.