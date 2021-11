In der Kieler Oper probt jetzt Gerald Krammer mit den Chören

Kiel

„Sie denken zu viel“, ruft Gerald Krammer aufgeräumt in die Runde, „beim Laufen überlegen sie ja auch nicht ständig: erst links, dann rechts, dann wieder links ...“. Der neue Chordirektor am Kieler Opernhaus probt als Nachfolger von Lam Tran Dinh mit dem Philharmonischen Chor Kiel und ist schon beim Einsingen nicht ganz zufrieden mit dem zu wenig freischwingenden Klang.

Bei den Lockerungsübungen baut er dann Splitter aus dem anstehenden Konzertrepertoire ein, denn der Philharmonische Chor will am 24. November in der Nikolaikirche nach langer Corona-Pause mit Mozarts „Credo-Messe“ und Haydns „Te Deum“ zurückkehren auf die öffentliche Bühne.

„Mit nur zwei Noten, einem simplen Intervall Musik machen, als wäre es das genialste Werk, das ist Kunst!“, postuliert er. „Bewegen Sie sich mal beim Singen, solange es gut klingt, kann ich mit allem leben“, empfiehlt Krammer.

Der Österreicher hat für das Repertoire seiner Landsleute Mozart und Haydn genaue klangliche Vorstellungen und sucht zugleich nach Ausdrucksprägnanz, lokalisiert in der Musik die Hammerschläge bei der Kreuzigung Christi oder die kleine Totenglocke im „passus et sepultus est“ und stellt fest, dass Mozart den Pontius Pilatus offenbar wenig sympathisch fand.

Probe des Philharmonischen Chores Kiel unter dem neuen Chorleiter Gerald Krammer im Musiculum. Quelle: Björn Schaller

Gerald Krammer sucht einen Mittelweg zwischen dem Chorklangideal seines bewunderten Lehrers Johannes Prinz, dem Leiter des Wiener Singvereins: „Gefühl, Bilder, Emotionen, weniger technisch“, charakterisiert er das. Auf der anderen Seite habe er im Dresdner Studium bei Hans-Christoph Rademann den mitteldeutschen Chorklang, Perfektion und Kontrolle erlebt.

Der Dirigent stammt aus Graz, wo er beim Festival Styriarte in Assistenzen Gelegenheit hatte, sich von der Arbeit Nicolaus Harnoncourts unmittelbar beeindrucken zu lassen. Es sei „ein Geschenk“ gewesen, diese Größe mit Dvoráks „Stabat mater“ oder den Messen von Schubert und Mozart hautnah zu erleben, gerade auch in der Probenarbeit mit dem exzeptionellen Arnold-Schönberg-Chor.

Gerald Krammers Weg führte von Graz über Dresden und Altenburg/Gera nach Kiel

Aus dem Studium führte ihn der Weg über das thüringische Altenburg nach Kiel. „Jeder Chor hat seinen eigenen Klang, den man auch nicht radikal verändern sollte. Nach Steirisch bei mir zuhause und Mitteldeutsch-Thüringisch“, lacht Krammer, „wird hier ja am ehesten Hochdeutsch gesungen.“ Ein Problem weniger. Kiel kannte er nur vom Namen, erlebte es zunächst Grau in Grau, dann im Mai aber strahlend sonnig: „Liebe auf den zweiten Blick: das maritime Flair, die frische Brise, das Offene, die Einflüsse aus dem skandinavischen Norden ...“

Für den Philharmonischen Chor sieht er mit dem aktuellen Programm und den „Jahreszeiten“ von Haydn einen idealen, herausfordernden Start, um zueinander zu finden. Und er begrüßt sehr, dass der Verein sich parallel zu den Proben auch 20-Minuten-Einheiten Einzelstimmbildung leistet. Männermangel? Das übliche Problem. „Aber das wird. Es gibt ja auch noch die Jugend-Akademien am Theater. Und im Extrachor locken spannende Aufgaben.“

Mit dem Opernchor ist er auch schon für viele Premieren gefordert. „Das olle Klischee vom undifferenziert brüllenden Opernchor ist längst durch ein schlankeres, verjüngtes Klangideal überholt. Und man profitiert enorm von der Erfahrung derer, die schon fünfmal ,Zauberflöte’ und viermal ,Otello’ gesungen haben.“ Sagt’s und kehrt in die Probe zurück, um wieder lateinische Worte mit Inhalt zu füllen: „Ein Cre-do darf nicht nach Schluckauf klingen!“ Schon eine kleine Klangbrücke zwischen den Silben vertiefe die Glaubensstärke.

Mozart-Konzert: Haydn, Mozart, Purcell. Mi 24. November, 19 Uhr, Nikolaikirche Kiel. 2G-Tickets über www.musikfreunde-kiel.de und Tel. 0431 / 14 901 24.