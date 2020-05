Kieler Museen öffnen ab 12. Mai wieder

Kiel

Die Kunsthalle hat ihr Hygienekonzept wie die anderen Museen der CAU beim Gesundheitsamt eingereicht, die städtischen Museen Warleberger Hof und Stadtgalerie haben von dort die Freigabe schon bekommen – mit coronagerechten Auflagen und dem Wermutstropfen, dass das Schifffahrtsmuseum mit seiner neuen Dauerausstellung „aus personellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen“ zunächst noch geschlossen bleiben muss.

Mit Masken ins Museum

Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Renate Treutel räumt ein, „einige Einschränkungen müssen unsere Besucherinnen und Besucher leider noch in Kauf nehmen, damit alle gesund bleiben. Aber der Anfang ist gemacht.“ Für Warleberger Hof, Stadtgalerie und auch die Howaldtsche Metallgießerei gelten strenge Abstands- und Hygienevorschriften. Besucher müssen in allen Häusern Sicherheitsabstände von 1,50 Metern wahren und Alltagsmasken tragen. Der Zugang ist beschränkt, ins Stadtmuseum dürften nach der Neufestlegung des Landes von gestern Nachmittag (eine Person pro zehn Quadratmeter) 30 Besucher zur gleichen Zeit, in die Stadtgalerie 60 – entsprechend können Wartezeiten vor den Eingängen nicht ausgeschlossen werden. Zudem gibt es noch eingeschränkte Öffnungszeiten, der lange Donnerstag entfällt vorerst, ebenso wie Führungen, Veranstaltungen und Mitmachaktionen.

Anzeige

„Luftkrieg und Heimatfront“ verlängert

Im Stadtmuseum Warleberger Hof wird die große Sonderausstellung „Luftkrieg und Heimatfront“, wegen des Lockdowns bisher nur drei Wochen lang zu sehen, bis zum 11. Oktober verlängert. Außerdem läuft noch bis zum 13. September im Erdgeschoss die Ausstellung „Die Kieler Holstenbrücke“.

Weitere KN+ Artikel

Metallgießerei immer sonnabends

In der Howaldtschen Metallgießerei am Ostuferhafen, neu im Kreis der städtischen Museen, können ab 16. Mai jeweils am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr können die historischen Arbeitsräume mit der Originalausstattung des ältesten Kieler Industriebetriebes besichtigt werden.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Public Relations bis September in der Stadtgalerie

Stadtgalerie-Direktor Peter Kruska freute sich gestern, „dass wir mit der Wiederöffnung unserer Ausstellungsräume dazu beitragen können, Kultur wieder leibhaftig und jenseits der privaten Bildschirme erleben zu können“. Gerade vor dem Hintergrund der persönlichen Erlebnisse in den vergangenen Wochen lohne der genauere Blick auf die aktuelle Ausstellung „Public Relations. Poetik öffentlicher Kommunikation im Spiegel aktueller Kunst.“ 13 Künstler setzen sich hier in unterschiedlichen Medien mit Formen der öffentlichen Kommunikation auseinander. Nachdem die Ausstellung bereits eine Woche nach ihrer Eröffnung schließen musste, wurde die Laufzeit jetzt bis zum 6. September verlängert. Die ab 13. Juni geplante Fotoausstellung „Jim Marshall’s 1967. Rock, Revolution and the Summer of Love in San Francisco“ jedoch muss coronabedingt verschoben werden.

Eingang vorerst über den Innenhof

Um Abstandsregeln einhalten zu können, sind die Ausstellungsräume vorerst nur über den Innenhof via Kaistraße zugänglich. Als Ausgang wird der Notausgang gegenüber dem Eingangstresen der Ausstellungsräume genutzt.

Vorläufige Öffnungszeiten ab 12. Mai: Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr. Stadtgalerie Kiel, Andreas-Gayk-Straße 31, ab 13. Mai, mittwochs bis sonnabends 12 bis 17 Uhr.

Öffnungstermine Für diese Museen im Lande liegen bereits Wieder-Öffnungstermine vor: 5. Mai: Museum des Kreises Plön, Plön 5. Mai: Aozea Steinzeitpark Dithmarschen 7. Mai: Die Museen in Hamburg 9. Mai Schloss Glücksburg 10. Mai: Probstei Museum Schönberg 12. Mai: Kunsthalle Kiel 12. Mai: Schloss Eutin 12. Mai: Die Lübecker Museen 12. Mai: Die Städtischen Museen Flensburg mit Museumsberg, Flensburger Schifffahrtsmuseum und Naturwissenschaftlichem Museum 19. Mai: Schloss Gottorf und alle Häuser der Stiftung SH Landesmuseen, dazu gehört auch das Freilichtmuseum Molfsee 2. Juni Kloster Cismar

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Mehr Kultur aus der Region hier