Irritation am Schleswig-Holsteinischen Landestheater: Nachdem Ute Lemm, als Nachfolgerin von Peter Grisebach ab 2020/21 als Intendantin vorgesehen, Rolf Petersen als Direktor der Schauspielsparte angekündigt hat, wenden sich nun Ensemblemitglieder in einem offenen Brief gegen diese Entscheidung.