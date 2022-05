Kiel

Swingenden Schrittes strebt Inga Rumpf durch den Mittelgang gen Kanzel, begleitet von einem ihrer funky Blues-Songs aus den Boxen. Klatscht dabei in die Hände, schaut sich strahlend um. Die rund 150 Leute hier auf den Bänken der Kieler Petruskirche klatschen mit. Setzt sich an den Lesetisch, an dem sie gleich aus ihrer Autobiografie „Darf ich was vorsingen?“ schöpfen wird.

„Ahoi, Kiel!“, grüßt die 75-jährige Rock-Lady. „Wie schön, wieder hier zu sein. Habe ich erst gar nicht geglaubt, dass es schon fast 15 Jahre her ist.“ Damals waren mehr als 1000 Fans in die Petruskirche gepilgert, um Inga Rumpf und Band live zu erleben – zum Finale war sogar Keyboarder Jean-Jacques Kravetz auf die Bühne gekommen und hatte mitgemischt. „Heute sehe ich euch endlich mal“, sagt Inga Rumpf freudig. „Sonst war es ja meistens im Winter und schon dunkel.“

Eine Gitarre und ein neues Leben

Sympathisch zugewandt wirkt die Sängerin und Songschreiberin auch im weiteren Verlauf des zweistündigen Kulturabends. In den Inga Rumpf mit „dem Anfang meiner musikalischen Entstehung“ startet: Mit zehn Jahren, schwer beeindruckt von Elvis, begehrt sie eine Gitarre. Ihre Mutti schlägt Geige oder Klavier vor, stößt auf wenig Gegenliebe, und 1959 liegt dann endlich die begehrte Klampfe unterm Weihnachtsbaum. „Jetzt fängt ein neues Leben an.“ Inga übt wie besessen.

So liest sich Inga Rumpf passagenweise durch ihr aufregendes Leben, ausgebreitet auf 351 Seiten. Ein Foto zeigt den Besuch von Rock’n’Roll-Star Peter Kraus in ihrer Schulklasse, wo er ein paar Lieder spielte. Und sie ansprach. „Ich bin leicht rot geworden, das sieht man sogar auf dem Schwarz-Weiß-Bild.“ Frühe musikalische Profi-Schritte neben einer Lehre als Schaufenstergestalterin lässt sie Revue passieren, bis sich mit den City Preachers der erste große Erfolg einstellt.

„Darf ich jetzt was singen?“, fragt Inga Rumpf mit leiser Koketterie in der Stimme und wird von lautem Beifall ans Piano begleitet. Singt das bluesige „All In Good Times“ – kraftvoll, vielfarbig, mit lebendiger Phrasierung und gleich danach eine Gospel-Blues-Version von „Dance It Up“, erschienen auf dem Album „Universe Of Dreams“ (2021).

So geht’s im steten Wechsel, lebendige Erinnerungen an aufregende Touren und Erfolge mit den Bands Frumpy oder Atlantis, Begegnungen mit Keith Richards, B. B. King oder Robert Palmer mit Musik. Den Part über ihre Solo-Karriere würzt Inga Rumpf mit ihrem Song „My Life Is A Boogie“, hier und da wippen sie mit im Publikum. Auch zu „In The 25th Hour“ zu markigen Läufen auf der Slide-Gitarre. Als „Demo-Version“ auf dem Piano spielt sie den Blues „I Wrote A Letter“, den Tina Turner als B-Seite ihrer Single „Let’s Stay Together“ auswählte. Den Stolz darüber, den spürt man bei Inga Rumpf heute noch.