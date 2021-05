Kiel

Mit diesen beiden Acts geht es am Freitag auch in den Vorverkauf für das Festival – durchaus Hochkaräter. „Joa, und so geht das dann auch weiter“, sagt gut gelaunt Nicolas Grimm von Together Kiel. Das Festival startet am 5. August und endet am 29. August. Von donnerstags bis sonntags ist Programm, pro Abend ein Headliner und drum herum lokale Supports. „Da haben wir uns so’n bisschen auf die Fahne geschrieben, mit Kieler Nachwuchskünstlern zu arbeiten“, sagt Grimm, der auch das Booking für den Kieler Boothafensommer macht und im August vergangenen Jahres mit seinem „Together-Kiel“-Kompagnon Jannek Schmitt beim Festival „Kieler Kultur Pop-Up“ an der Kiellinie mitgemischt hat.

Kleine Gruppen, wenig Bewegung

Ganz ähnlich wie damals an der Kiellinie sieht auch das Konzept für das Festival auf dem Norder aus – alles eben nur viermal so groß. In Gruppen von zwei, fünf oder zehn werden die Gäste vom Einlass aufs Gelände zu Party-Inseln geführt. „Wir erweitern das Angebot noch in diesem Jahr, sodass es Gastro-Bestellungen nur vom Platz aus geben wird“, berichtet Grimm, „und sind gerade noch dabei, das zu konzipieren – ob über eine Smartphone-App oder Servicekräfte, die Bestellungen aufnehmen.“ Wesentlich sei es aus seiner Sicht , dass die Besucher nur selten auf dem Gelände hin- und herliefen, möglichst nur zum Toilettengang. „Kleine Eimerchen können wir dafür nicht auf die Inseln stellen“, scherzt Grimm.

Auf den Inseln mit Sitzplätzen und festem Untergrund können die Masken dann abgenommen werden, abseits soll pauschal Maskenpflicht herrschen – auch für jene, die bereits gegen Corona geimpft oder davon genesen sind. „Ich sag immer: alle oder keiner“, betont Grimm. Insbesondere bei Gruppentickets sei ein Auseinanderdividieren problematisch, würde zu einem „Riesenkuddelmuddel“ führen. Außerdem sei eine Maskenpflicht zum Schutz der Nichtgeimpften ratsam. Einlass, Gastronomie, Security – das erfordere schon einiges an Personal, Grimm kalkuliert da mit 40, 50 Leuten.

Termin wegen Kieler Woche angepasst

Finanziell werde es letztlich wohl plus/minus null ausgehen, schätzt Grimm bei dem von der Stadt Kiel und dem Verein „Kiel hilft Kiel“ geförderten Festival auf dem Norder, auch wegen des aufwendigen Konzepts und der Gagen der Künstler – „obwohl die uns da total entgegenkommen“. Das Nordmarksportfeld für das Festival zu bekommen, sei unkompliziert gewesen wie auch die Kooperation mit den städtischen Ämtern, erzählt Grimm. „Doch wir hätten eigentlich gern zwei Wochen später anfangen wollen, mussten dann aber durch die Verschiebung der Kieler Woche wieder nach vorne rutschen, weil da der Platz für die Balloon Sail geblockt ist.“

Tickets und Infos unter www.together-kiel.de

Das Thema Zaungäste sieht Grimm nur bedingt problematisch. „Das ist natürlich eine Gefahr, die man immer hat auf einem riesengroßen Gelände wie dem Nordmarksportfeld.“ Security werde aber auch außerhalb der samt Sichtschutz komplett eingezäunten Veranstaltungsfläche patrouillieren. „Aber wenn man sich außerhalb auf einen Hügel setzt, kann man schon reingucken“, sagt Grimm. „Wenn sich mal ein Pärchen hinsetzt, ist das kein Problem. Aber wenn wir da Menschenansammlungen haben, da greift dann vielleicht doch unser Hausrecht.“ Doch dies sei im vergangenen Jahr beim „Kultur Pop-Up“ an der Kiellinie gar kein Thema gewesen. Da hätten kaum Gäste auf der Wiese nebenan gesessen.