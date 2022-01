Kiel

Es kommt kein Zweifel auf: Die Querflöte ist ihr Ding! Uliana Somina hat den Schritt raus aus der eher ungeliebten Schule, rein ins heiß ersehnte Instrumentalstudium gewagt – und geschafft. Über das schmale Sonderzugangsportal für Hochbegabte ohne Abitur hat die 18-Jährige im verflixten Corona-Jahr 2021 die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule Detmold absolviert und studiert jetzt seit ein paar Monaten als „fast die Jüngste“ beim ungarischen Meistermacher Prof. János Bálint.

Dass es ihr auf Anhieb gelungen ist, im Konzertfach der westfälischen Bläser-Hochburg einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist natürlich ihrer Begabung, Begeisterung und Ausdauer zu danken. Mit einem Lächeln quittiert sie heute ihre ganz persönliche „Entscheidung für die Musik“ – eher quer zum Denken und Fühlen ihrer Kieler Mitschüler.

Selbstverständlich machbar war dieser Weg möglichst Richtung Solo, Orchesterstelle und Bläserensemble-Kunst keineswegs. Einerseits habe sie das Glück gehabt, in der bekannten Querflöten-Schmiede von Gesa Wecker an der Musikschule Kiel zu landen. Andererseits wäre das für ihre Eltern kaum zu finanzieren gewesen, wenn nicht der Verein Inka für Rückendeckung gesorgt hätte.

Uliana Somina: Vor vier Jahren ohne ein Wort Deutsch durchgestartet

Denn Uliana Somina ist erst seit vier Jahren in Deutschland. Ihre Eltern, beide (als Pianistin und Blechbläser) Profimusiker, kamen aus der Ukraine an die Förde, weil es hier Verwandte gibt. „Anfangs sprach sie kein Wort Deutsch“, erinnert sich Gesa Wecker lachend an die erste Unterrichtszeit, „aber sie hatte spürbar großen Spaß am Erfolg und Weiterkommen. Dabei war das Üben, bis zu vier, fünf Stunden am Tag, in einer kleinen Wohnung in Gaarden, wahrlich eine Herausforderung.“

„Als junger Mensch hatte ich durch die Musik mein Standbein gefunden“, sagt Uliana und verweist dankbar auf die zusätzliche Stütze durch den Verein, der als „Kieler Initiative gegen Kinderarmut“ entscheidend aufgefangen hat, dass die Eltern anfangs gar kein Einkommen hatten, geschweige denn Instrumentalunterricht bezahlen konnten.

Wie und wen der Verein INKA fördert Die Kieler Initiative gegen Kinderarmut „INKA“ engagiert sich ehrenamtlich und finanziert durch Mitgliedsbeiträge und Spenden dafür, Kindern aus einkommensschwachen Familien das Erlernen von Musikinstrumenten, Ballett- oder Theaterunterricht sowie etwa den Eintritt in einen Sportverein zu erleichtern. Eine Einzelförderung solcher Interessen ist zunächst für ein Jahr vorgesehen, kann aber bei positiver Rückmeldung verlängert werden. Eltern, Kindergärten, Schulen und Pädagogen werden ermutigt, Vorschläge von möglichen Bewerberinnen und Bewerbern einzureichen, die Freude an außerschulischen Aktivitäten zeigen, sie sich aber nicht leisten können. Das Kind muss die Förderung allerdings wollen und regelmäßig die Fördermaßnahmen wahrnehmen. Der Bildungsgutschein „KielKarte“ weist die Bedürftigkeit des Kindes nach. Jährlich fördert „inka“ derzeit rund 200 Kinder.

Uliana Somina ist für den Inka-Vereinsvorsitzenden Jürgen Fenske, einst SPD-Fraktionsvorsitzender und Oberbürgermeister-Kandidat, und die bereits in der Inka-Gründungsphase 2008 im Vorstand aktive Arbeitsmedizinerin Christiane Habben-Janzen natürlich ein überragendes Beispiel für gelungene Förderung. „Das eigentliche Ziel ist aber die Entwicklung des Selbstwertgefühls der jungen Menschen“, so Habben-Janzen. Sie selber kennt dafür die Notwendigkeit, ragte, ebenfalls mit der Querflöte, als Musikerin an der Schule heraus, obwohl sie es dort als Legasthenikerin nicht leicht hatte. So schaut sie gerne auf die Vereinsimpulse für Musik und Sport oder die Theaterkurse von Schauspieler Horst Stenzel – „wichtig für die Sprachentwicklung“.

Inka kooperiert mit der Musikschule Kiel, dem Musiculum und der Grundschule am Heidenberger Teich

Fenske nennt die Entwicklung Ulianas „einen Glücksfall“ und hat das Ziel, im anlaufenden Jahr bis zu 250 Kieler Kinder aus Stadtteilen wie Mettenhof, Gaarden oder Neumühlen-Dietrichsdorf zumindest ein Stück auf solch einem Weg zu unterstützen. „80.000 bis 100.000 Euro Spendeneinnahmen sollen das möglich machen. Das ist ehrgeizig, aber machbar“, so Fenske. Die bislang 120 Mitglieder sorgten „als Botschafter“ ebenso mit dafür wie die Kooperationspartner Musikschule, Musiculum und Grundschule Heidenberger Teich. Dann sei das maximal Leistbare für den ehrenamtlich geführten Verein ohne Geschäftsstelle allerdings auch erreicht.

Uliana Somina, die nach der typisch skandalösen bürokratischen Hängepartie inzwischen endlich BAföG bezieht, mag romantisches Repertoire, „Gefühle zeigen“, die tiefen Töne der Altflöte, kammermusikalische Interaktion – und Virtuosität: „Wenn Menschen, gerade die, die nicht viel über Musik wissen, Virtuoses hören, haben sie viel Spaß und zeigen Bewunderung.“