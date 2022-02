Kiel/Lübeck

In Kiel wird sich das SHMF durch die Sanierung des Konzertsaales am Schloss in diesem Jahr anders präsentieren. Fragen an den Intendanten Christian Kuhnt.

Vertraut man auf die Politik, bleibt Corona im Sommer 2022 Zaungast? Ist so auch das Festival geplant?

Christian Kuhnt: Ja, auch unabhängig von den jüngsten Lockerungsankündigungen. Wir haben ja zwei Jahre beobachten können, was im Sommer im Norden geht: Wir hatten ein diszipliniertes Publikum und ein kaum messbares Infektionsgeschehen. 2021 befanden wir uns im Lockdown und waren noch vorsichtig. Jetzt planen wir mit voller Kapazität. Nur bei den Adventskonzerten warten wir noch ab.

Wie sehr hat Corona das Programm 2022 beeinflusst, haben Sie bewusst mehr Künstler aus dem Nahbereich ausgewählt?

Nein, wir fühlen uns vollkommen frei in unserer Planung und sind keine künstlerischen Kompromisse eingegangen. Von den großen internationalen Orchestertourneen haben wir uns ja schon länger losgesagt, künftig wird die Nachhaltigkeitsdiskussion hier sicher auch Einfluss auf das kulturelle Leben haben. Wir binden gerne Orchester wie die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen oder die NDR-Klangkörper an uns — regionale Orchester, die dem internationalen Vergleich standhalten können, um mit ihnen gemeinsam Projekte entwickeln zu können. Das ist mühsamer für uns, aber künstlerisch viel gewinnbringender. Und entspricht auch unserem „familiären“ Ansatz.

Eine Änderung hat sich aus den Corona-Erfahrungen aber doch ergeben: Konzertbeginn ist jetzt in der Regel um 19.30 Uhr, nicht mehr um 20 Uhr. Das Publikum hat uns den früheren Beginn positiv zurückgespiegelt, nachdem wir 2021 die Open Airs ja alle um 19 Uhr begonnen haben. Nun ist es nach dem Konzert noch hell, man hat ein wenig mehr Zeit zum Verweilen ...

2021 hat es sich in der Pandemie als klug erwiesen, viel Open Airs anzubieten. Und die Nachfrage hat das eher bestätigt. 2022 gibt es weit weniger Open Airs, wenn auch etwas mehr als bis 2019.

Wir sind in der Konsequenz etwas mutiger geworden, sind jetzt bei 18 Konzerten gegenüber früher drei, maximal fünf. Aber reine Klassik ist unter freiem Himmel halt kaum möglich. Letztes Jahr mussten wir da viel offener sein für elektronisch verstärkte Kompromisse. Aber nun wir haben in Hallen und Sälen künstlerisch viel mehr Möglichkeiten. Und die wollen wir nutzen, wenn wir es wieder können. Abgesehen mal davon, dass die Launen des Wetters ganz schön Nerven kosten.

In Kiel ist mit dem Konzertsaal am Schloss ein zentraler Spielort weggefallen. Für die Philharmonischen Konzerte der Stadt wurde extra eine „Philharmonie in der Wunderino-Arena“ hergerichtet – die Sie so gar nicht nutzen.

Ja, für GMD Reiners und sein städtisches Orchester ist die Alternative klar – und wirklich gut. Aber warum muss ich, wenn ich mit dem Festival aufs ganze Land blicke, mit großem Aufwand die Kieler Arena klein machen und auf (leichte, durchaus gute!) Verstärkung setzen, wenn wir in der Nähe die selbst von Simon Rattle geadelte „Royal Albert Hall des Nordens“ haben?

Auch Anne Sophie Mutter und Thomas Hengelbrock haben die Holstenhalle in Neumünster schon hoch gelobt, hier ist keinerlei Verstärkung notwendig, und außerdem finden dort 3500 Menschen Platz. Also verlagern wir die Orchesterkonzerte da hin.

Aber Sie haben auch etliche neue Konzertorte in Kiel gefunden.

Wir haben an zwei langen Tagen an die 30 mögliche Spielstätten gesichtet – mir scheint, ich kenne jetzt jede größere Schulaula und fast jede Kirche in Kiel. Dabei haben wir mit der Petruskirche eine wichtige Spielstätte nach für mich heute gar nicht nachvollziehbaren zwölf Jahren Pause wiederentdeckt. Ich kannte sie noch gar nicht und war total hin und weg vom Umfeld, von der Kirche und ihrer Akustik. Wir stießen bei der Gemeinde auf große Offenheit, und nun treten dort auch Magdalena Kožená und Simon Rattle auf. Für die fünf Termine im Sommer stehen jeweils rund 800 Plätze in der Petruskirche bereit. Sie ist jetzt als Ersatz für das Kieler Schloss unsere Hauptspielstätte in Kiel.

Neben dieser Wiederentdeckung gibt es noch ein paar kleinere Orte – und eine große Industriehalle.

Ja, wir haben auch das Casino der Stadtwerke als tollen Veranstaltungsraum für uns aufgetan, die Aula der Gelehrtenschule, wo auch unser Festivalgründer Justus Frantz sein Abitur gemacht hat, die Unikirche, das Kesselhaus auf dem Muthesius-Kunsthochschulcampus. Und die alte Vossloh-Halle auf dem „StrandOrt“-Areal in Friedrichsort – bestens geeignet für Angebote aus dem Grenzbereich der Klassik. Das sind alles tolle Entdeckungen. Und für vier Programm-Höhepunkte planen wir mit jeweils rund 6000 Plätzen in der Wunderino-Arena; Tom Jones, Star Wars, Martin Grubinger und Porgy and Bess.

Neuer Spielort: Industriehalle am StrandOrt Kiel. Quelle: K.Steigüber/SHMF

In der Industriehalle am StrandOrt tritt auch Johannes Strate von Revolverheld auf, in Lübeck der Rapper Danger Dan oder die Soulsängerin Zoe Wees ...

Weil auch das gute Musik ist, die die junge Generation anspricht. Solche Entdeckungsreisen zu machen, ist mein Lebenselexier – ungeachtet gängiger Kategorisierung von Pop und Klassik: Neues kennenzulernen und mit anderen zu teilen, ob es nun eine neue Seite von Brahms ist oder Zoe Wees. Das mache ich schon seit 2014, und seitdem ist der nicht rein klassische Anteil von rund einem Drittel der Konzerte recht konstant.

Noch einmal also Neues auch von Brahms. Dann ist Schluss mit den tiefgehenden Komponisten-Schwerpunkten. Und was kommt dann?

Die Komponisten-Retrospektiven waren eine sehr schöne Idee. Aber wir wollen Rituale vermeiden. Und deshalb wollen wir ab 2023 eine neue Perspektive auf unser liebgewonnenes Festival eröffnen. Doch mehr dazu erst später ... An der Idee des Porträtkünstlers wollen wir vorerst weiter festhalten. Das gibt immer wieder einen tollen künstlerischen Austausch und hilft uns, einen frischen Blick auf das Festival zu bewahren.