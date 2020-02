Harald Lesch und Jazz: Astronomie trifft Musik in Kiel

Kiel

Wer oder was hat den Anstoß für diese auf den ersten Blick ungewöhnliche Format gegeben?

Harald Lesch: Quadro Nuevo und ich, wir sind uns oft über den Weg gelaufen, sind inzwischen gut befreundet. Ich habe irgendwann mal in einem Programm, wo sie dabei waren, gesagt: Also, wenn ich einen Außerirdischen treffen würde, dann würde ich ihn nicht nach den Naturgesetzen fragen – die sind die gleichen wie bei uns.

Aber ich würde ihn fragen: Welche Bilder malt ihr, welche Märchen erzählt ihr euren Kindern und natürlich: Welche Musik macht ihr? Denn das ist der eigentlich neue Beitrag des Menschen zu dem, was im Universum passiert. Dann haben wir das mal gemacht und festgestellt, dass das Publikum das ganz großartig findet, wenn zwischen wissenschaftlichen Erklärungen, und wenn sie auch noch so elementarisiert sind, immer mal Verschnaufpausen sind und einfach wundervolle, richtig schöne, tolle Musik ist, wie Quadro Nuevo sie macht.

Haben Sie so etwas Ähnliches zuvor schon gemacht?

Nee, ich hab’ immer mal so kleine Häppchen davon gemacht, aber so richtig so’n ganzen Abend durch, das ist was ganz Neues und vor allen Dingen mit solchen Profis.

Das ist Harald Lesch Harald Lesch ist Professor für Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie München. Bekannt geworden ist der 1960 in Gießen geborene Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist und Naturphilosoph vor allem als Fernsehmoderator von ZDF-Wissenschaftsreihen (" Leschs Kosmos", "Terra-X"). Lesch, nach eigenen Angaben gläubiger Protestant, ist mit etlichen Preisen ausgezeichnet worden. Preisgekrönt sind auch Quadro Nuevo. Zweimal holte das deutsche Akustik-Quartett den Echo Jazz in der Sparte „Live-Act des Jahres“ und fünfmal die Europäischen Impala Awards in Silber. Ihren kosmopolitschen Stil beschreibt die Band als einen Mix aus „Tango, Valse Musette, Flamenco, liebevoll entstaubte Filmmusik und ein fast schon verklungenes Italien “.

Hatten Sie gleich den Eindruck, dass es funktioniert, harmoniert?

Ja. (lacht) Wissen Sie, das ist wie Jazz. Man trifft sich, und dann gibt einer einen vor. Wir machen uns vorher ungefähr ’ nen Plan, was so die großen Themen sein werden. Quadro Nuevo hat die Stücke, die sie auf jeden Fall spielen werden, dann wird aber auch dazu improvisiert. Wenn bei mir ’ne Supernova explodiert, dann können Sie sicher sein, dass die Vier darauf reagieren. Wenn bei mir die Planeten entstehen und hin und her wandern, sind die dabei. Aber gibt natürlich auch die Quadro Nuevo pur zwischendurch bei all dem Ganzen, was ich zu erzählen habe. Damit auch andere Teile des Gehirns des Auditoriums angesprochen werden.

Lässt sich Wissenschaft also auf diese Art noch leichter, aber auch poetischer, emotionaler, sogar romantischer vermitteln?

Ja. Keine Frage. In dem Moment, wo da nicht diese Powerpoint-Situation entsteht, dass man irgendwelche Daten oder Bilder präsentiert, sondern wo alles in Sprache geschieht, wird es automatisch romantischer, wird es automatisch prosaischer, weil: Unsere Muttersprache beherrschen wir schließlich alle, wir könnten alle über wissenschaftliche Inhalte reden – ohne Diagramme, ohne Bilder, ohne Gleichungen und so weiter. Das führt zu einem völlig anderen Verständnis und zu einer völlig anderen Akzeptanz von wissenschaftlichen Inhalten. Für die Öffentlichkeit scheint es so zu sein, dass es vor allem um Geschichten geht, um Anekdoten, die dann oft mit den Menschen zusammenhängen, die die Entdeckungen gemacht haben. Sie sind ja nicht weit weg von Dänemark, das gibt es ja dieses hygge. Was wir da machen, ist so’n bisschen so hygge – mit Wissenschaft.

Sind die Texte rein literarischer Natur? „Phantastische Wissenschaftserzählungen“ sollen es ja laut der Ankündigung sein … also Prosa?

Ja. Also: Ich les’ die ja nicht, ich red’ sie. Ich sprech’ die frei, die sind zum Beispiel in meinem Buch „Was hat das Universum mit mir zu tun?“ zu finden. Aber es wird immer Abwandlungen geben. Manchmal gönn’ ich auch einfach nur ’ nen richtigen Kalauer, wenn es sein muss – der natürlich nicht im Buch drinsteht, weil er mir gerade eingefallen ist. Es ist viel Improvisation dabei, nur die grobe Linie ist klar: Wir wollen durch die Entstehung des Sonnensystems, also über Sonne, Mond und Sterne, am Ende ankommen bei dem wunderschönen blauen Planeten, auf dem wir leben dürfen.

Ja, auch das Programm heißt ja „Sonne, Mond und Sterne“. Wie in dem populären Laternen-Lied. Ein Hinweis mehr auf die Leichtverständlichkeit, um mögliche Schwellenängste beim Publikum zu vermeiden?

Wir haben gar nicht darüber nachgedacht. Wir haben einfach nach einem schönen Titel gesucht. Dann ist es ja auch ein Lied. Vielleicht kommt es ja an diesem Abend auch, wer weiß? Oder „Weißt Du, wie viel Sternlein stehen“. Man kann auch mit diesen Volksliedern, mit diesen Kinderlieder ja richtig Jazz und Swing spielen und Quadro Nuevo kann das.

Wie läuft der Abend ab? „Eingebettet“, heißt es in der Ankündigung. Text und Musik im Wechsel? Oder Musik als Untermalung während des von Ihnen Vorgetragenen?

Beides. Je nachdem, wie die Stimmung ist. Wollen mal gucken, wie weit wir kommen. Wir werden sicher anfangen mit Texten und Musik dazwischen und irgendwann wird es sich vermischen.

Es geht wie gesagt auch um den „kleinen blauen Planeten, der sein Wasser genau im richtigen Moment bekam“, wie ebenfalls in der Ankündigung formuliert. Ist das Programm auch ein Appell für den Erhalt der Erde?

Man wird ja oft gefragt als sogenannter Grundlagenforscher – und Astronomie ist ja Grundlagenforschung: Sag’ mal, was soll denn das eigentlich alles? Müssen wir das alles wissen? Es gibt verschiedene Gründe, das zu wissen. Einer davon ist auch, dass das Universum der größte Gerichtshof der Naturgesetze ist. Wenn wir da was verstanden haben – zum Beispiel die Wechselwirkung von Molekülen mit Strahlung – dann gilt das für unsere Erde ganz genauso.

Ich hab’ das mal vor ein paar Monaten in einem Interview beim ZDF zu Frau Slomka gesagt, da ging es um das Schattenbild des schwarzen Loches: 'Wissen Sie, solche Erkenntnisse und solche Darstellungsmöglichkeiten zeigen einfach, welches epochale Unternehmen Wissenschaft ist.' Und das macht hoffentlich auch mehr Vertrauen in die Ergebnisse in anderen Wissenschaftsbereichen, die nämlich auf diesen Ergebnissen fußen und basieren, Stichwort: Klimaforschung, aber auch Energie und so weiter. Um zu zeigen: Man kann hier nicht einfach nur ’ne Meinung haben, man muss auch ein bisschen verstehen worum’s da geht, und kann nicht immer nur sagen: Das gibt es alles nicht, das kann doch alles gar nicht wahr sein, nur weil es einem nicht gefällt.

Diese wissenschaftlichen Ergebnisse sind auf der einen Seite wunderschön, aber auf der anderen Seite treiben sie unsere Verantwortung an für diesen Planeten, den wir ja haben, weil wir etwas verstehen und in die Zukunft schauen und über die Konsequenzen unseres Handelns nachdenken können. Das macht uns schon zu Wesen, die nicht nur Wissenschaft betreiben, sondern eben auch gucken, dass die Schöpfung, die sie um sich herum nutzen und benutzen, auch schützen müssen. Deswegen ist da sicher auch immer so’n kleiner Ökologe mit dabei, der mitteilt: Also, Freunde, Vorsicht, Vorsicht! Achtung, Achtung! Wir bewegen uns gerade hier im absolut roten Bereich!

Sie haben seit 1988 etliche Preise gewonnen – vom „Pfeifenraucher des Jahres“ in 2009 bis zum „ Deutschen Fernsehpreis für bestes Infotainment“ in 2018. Gibt’s einen, auf den Sie besonders stolz sind?

Was ich als Physiker immer ganz toll finde, ist, wenn meine eigene Innung, also die Deutsche Physikalische Gesellschaft oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft, mir einen Preis verleiht. Kollegenlob ist einer der seltensten Stoffe im Universum. Das hat mich sehr bewegt. Die Publizistikmedaille der DPG zum Beispiel und der Kommunikatorpreis, da hab’ ich schon gedacht: Wow, das ist schon ’ne tolle Sache!

Auch Hochschullehrer des Jahres zu sein, das finde ich schon eine enorme Auszeichnung. Bei den Fernsehpreisen, da geht’s natürlich auch immer um ’ne Kollektivleistung, da bin ich ’ner ganzen Redaktion zusammen dran. Ohne meine grandiose Redaktion beim ZDF zum Beispiel hätt’ ich das nicht machen können. Die sind eigentlich der Grund dafür, dass ich dann da vorne stehen kann und kann so leuchten und so strahlen.

Stichwort Infotainment: Könnte der wissenschaftliche Betrieb an den Unis nicht grundsätzlich etwas mehr davon vertragen – die Seminare, die Vorlesungen?

Das ist schwer zu sagen. Es ist sicher so, dass die Universitätssituation ’ne ganz andere ist als in der Öffentlichkeit. Da kommen Leute hin mit ’ner bestimmten Zielrichtung, um sich zu bilden, um auch ausgebildet zu werden. Insofern ist das nicht zu vergleichen mit einem ganz, ganz freien, freiwilligen Besuch eines Abends, wo man sich mal informieren und es danach unter Umständen auch wieder vergessen will. Wir schreiben keine Klausuren (lacht) nach so einem Abend. Insofern ist immer die Deutlichkeit da, Informationen nicht nur unterhaltsam zu präsentieren, sondern auch so, dass alles verstanden wird und vor allem mit ’ner gewissen Tiefe.

Ab einer bestimmten Genauigkeit kommen Sie ohne die entsprechenden Mittel natürlich nicht mehr aus. Da muss die Mathematik her, da müssen die entsprechenden theoretischen Konzepte her, die Methoden müssen stimmen. Da kann man sich keinen Jazz mehr erlauben. Da muss dann wirklich genau nach dem Notenblatt gespielt werden. Ich fände es gut, wenn an der Universität während des Studiums mehr Platz wäre für Improvisation. Das wäre für alle prima – für die Studierenden wie für die, die unterrichten. Das hat aber was damit zu tun, dass durch diese Bachelorisierung, durch diesen Bologna-Prozess die Zeiteinheiten eben sehr, sehr eingeschränkt sind.

Ich sag’ immer: Früher konnte man an der Uni noch schlendern, heute wird marschiert. Da sind wir selber dran schuld, wir hätten das ja nicht machen müssen. Wir hätten vor allem nach ’ner gewissen Zeit mal sehen können an der Uni: Haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten? Offenbar nicht, nach meiner Einschätzung und nach Einschätzung vieler meiner Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Da gibt es vielleicht doch wieder mal Anlass, das Ganze anders zu machen, wieder zu entspannen, auch zeitlich.

Damit alle, die an Universitäten kommen, nicht nur ’ne Ausbildung haben, sondern sich auch als Persönlichkeit bilden, ihnen die Gelegenheit zu geben, in Nachbarfächer reinzugucken. Mehr Musik zu machen, mehr studentisches Leben zu haben – Fachschaften zu haben, die sich auch politisch beteiligen können, sodass Universität ein lebendiger Raum wird und nicht nur ein Raum ist, der von morgens acht Uhr bis abends um sechs Uhr nur dazu da ist, um im Zwei-Sunden-Takt irgendwelche Lehrveranstaltungen zu machen, sondern: Da wird nicht nur gelehrt, da wird auch gelebt. Sonst erinnert man sich ziemlich schnell an den Faust, wo dann der Student dahin kommt: „In diesen Gängen, diesen Hallen, will es mir einfach nicht gefallen.“ Es war offenbar schon zu Goethes Zeiten ein Problem. Aber relativ zu diesen Bologna-Zeiten war es damals – paradiesisch.

Konzert: Dienstag, 11. Januar, 20 Uhr, Kieler Schloss, Dänische Straße 44.

Karten auch unter www.kn-tickets.de.

Weitere Nachrichten aus der Kultur finden Sie hier.