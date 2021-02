Hamburg

In der oberbayrischen Kleinstadt Penzberg wurden im April 1945 16 Menschen getötet, weil sie den Krieg für beendet hielten und weil sie entschieden, nicht dem berüchtigen „Nero-Befehl“, der im Angesicht der Niederlage die Zerstörung der eigenen Industrie und Medien vorsah zu folgen. Stattdessen setzten sie den Nazi-Bürgermeister ab und retteten das örtliche Bergwerk.

„Dunkelnacht“ ist das erste Buch, in dem Sie sich mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Wie kam es dazu?

Es gibt das Buch Wolfszeit von Harald Jähner, das 2019 den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse erhalten hat. Ich habe es zu Beginn des Lockdowns, als ich plötzlich frei hatte, endlich gelesen. Darin gibt es ein Kapitel über die sogenannten „Endphasenverbrechen“, und darin wiederum einen Absatz über Penzberg. Es hat mich erschüttert und auch elektrisiert, wie da 16 Menschen in einer Kleinstadt, die heute 17.000 Einwohner hat, damals also wahrscheinlich noch weniger – dass die wenige Stunden, bevor die Amerikaner einmarschiert sind, ermordet wurden. Die Morde stehen exemplarisch dafür, wie der Schrecken, die Gewalt des Nationalsozialismus in eine ganz normale durchschnittliche Kleinstadt einbrechen konnte.

Sie bleiben sehr nah an der Realität. Wie haben Sie recherchiert?

Ich konnte ja im ersten Lockdown nicht nach Penzberg reisen und Archive besuchen. Und so habe ich es gewagt, zu telefonieren. Ich habe die Archivarin des Stadtmuseums angerufen, und sie hat mir ein dickes Paket Unterlagen geschickt. Das wäre in normalen Zeiten ja niemals passiert.

Heißt das, Corona hat dieses Buch erst ermöglicht?

Zwischen Lesereisen und Tagungen hätte ich die Recherchereise nie geschafft. Mein Terminkalender war in den letzten Jahren so rappeldicke gefüllt, dass ich da eine Fahrt nach Bayern gar nicht einfach hätte dazwischen schieben können. So war es aber auch viel einfacher: Ich hatte die Zeit, die Materialien ganz in Ruhe durchzugehen. Manches musste ich zweimal lesen, wie die Akten zum Prozess, der drei Jahre danach 1948 stattfand. Die Schilderungen waren sehr wichtig, um das Buch zu schreiben. So hat die Pandemie mir auch Möglichkeiten gebracht, die ich sonst nie gehabt hätte. Ich bin dann später nach Penzberg gefahren, als es wieder möglich war, habe mit den Menschen gesprochen und festgestellt: Es gibt weder Stolpersteine noch Gedenktafeln. Auch die meisten der Gebäude und Straßen von damals gibt es nicht mehr. Es gibt allerdings ein Mahnmal – die Stadt lebt immer noch im Schatten dieser Vergangenheit.

Sie erzählen Ihre Geschichte über drei fiktive Jugendliche, die das Spektrum der Roten, der Nazis und der zunächst verwirrten Mitte verkörpern. Andererseits zitieren Sie teils aus den Akten und nennen die Opfer bei ihren Namen. Warum war es so wichtig, in der Wirklichkeit zu bleiben?

Ich weiß aus Erfahrung, dass Jugendliche viel eher bereit sind, sich mit einem Buch auseinanderzusetzen, wenn sie wissen: Das hat sich nicht einfach jemand ausgedacht, sondern das ist wirklich passiert. Ich wollte die Vorfälle also so erzählen, wie sie passiert sind. Die historische Realität, mit dem Schrecken und der Unfasslichkeit. Dazu gehören auch die Namen. Vor allem der Opfer. Die haben am 28. April 1945 doch gedacht, es ist vorbei; die Erleichterung muss enorm groß gewesen sein. Und dann kommen die Wehrmacht und der Werwolf. Was sich die Offiziere gedacht haben mögen, ist natürlich Spekulation. Fiktionalisierung bedeutet ja immer eine gewisse Freiheit. Aber ich wollte so dicht dranbleiben wie möglich – damit die Jugendlichen das ernst nehmen.

Warum wollten Sie ihnen diese Begebenheit erzählen?

Wir sehen heute, dass viele Jugendliche mit dem Thema Krieg und Nationalsozialismus gar nichts mehr anfangen können. Dass sie wirklich genervt sind, wenn sie damit quasi belästigt werden. Es liegt alles soweit zurück, dass Täter und Opfer nicht einmal mehr ihre Großväter sein könnten, sondern ihre Urgroßväter. Natürlich fragen die sich, was haben wir damit zu tun? Zudem gibt es auch viele deutsche Jugendliche mit Migrationshintergrund, deren Großväter damals gar nicht in Deutschland gelebt haben. Ich fand, Penzberg war ein neuer Blickwinkel, über den die Jugendlichen vielleicht doch aufmerksam werden.

Warum ist die Geschichte, das Erinnern an die Vergangenheit so wichtig für Jugendliche – und für die Gesellschaft?

Wenn man nicht über seine Vergangenheit Bescheid weiß, kann man die Zukunft nicht bewältigen. Und ich denke, wir haben als Deutsche eine besondere Verantwortung, als ein Land, dass sich immer gepriesen hat als Kulturnation, als Land von Goethe und Schiller. Trotzdem konnten diese Dinge hier geschehen. Und was einmal passiert ist, kann immer wieder passieren. Außerdem wird bald niemand mehr aus seiner eigenen Erfahrung davon erzählen können - die Zeitzeugen sterben aus.

Wie schwer ist es Ihnen gefallen, darüber zu schreiben?

Mich in Kinder oder Jugendliche hineinzuversetzen, ist ja seit über 35 Jahren mein Beruf. Ob das immer stimmt, weiß ich nicht; aber es fällt mir nicht schwer. Belastend war es natürlich schon. Aber um die Jugendlichen aus dieser Zeit zu verstehen – da hat mir geholfen, dass mir meine Mutter relativ viel aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend erzählt hat. Der Alltag mit Fliegeralarm und Bombennächten, die sie übrigens in Kiel erlebt hat. Die Prägung durch die Hitlerjugend.

Es gelingt Ihnen in „Dunkelnacht“, die Brutalität und Unmenschlichkeit ganz subtil zu vermitteln …

Darum ging es mir ja auch nicht, im Detail Brutalität zu erzählen. Ich wollte deutlich machen, was ich daran erschütternd finde. Zu sehen, wie die Soldaten, die ja wussten, dass der Krieg zu Ende war, dieses Wissen nicht zugelassen haben. Wie sie die Verantwortung von sich schieben und stattdessen noch alle ihre Befehle abgeholt haben. Oder der Werwolf: Das waren keine Soldaten, sondern Jungen und Männer, die im Alltag vielleicht ganz liebe Opis waren. Und die gehen los und hängen Leute auf. Mich hat beschäftigt, wie Moralität und Humanität überhaupt keine Rolle mehr spielen. Nur die eine Frage: Wie komme ich da raus?

Das Buch wird empfohlen ab 15 - kann man Jugendlichen das zumuten?

Ich glaube, 15-Jährigen kann man so etwas zumuten. Es gibt Fantasy-Romane, die leben von der Schilderung der Gewalt – und da steht keine Altersempfehlung drauf. Vielleicht wirkt Dunkelnacht umso verstörender, weil die Leserin und der Leser gezwungen sind, es sich selber vorzustellen. Manchmal, je nach Alter, kann man durch Aussparungen mehr erreichen als mit sämtlichen Details.

Normalerweise lesen Sie anderen vor. Jetzt hatten Sie Zeit zum Selberlesen. Was hat das Lesen in Corona-Zeiten für Sie bedeutet?

In den Jahren vor Corona war alles immer sehr zeitlich gedrängt. Und ich habe gerne so gelebt. Mit Muße lesen konnte ich da aber höchstens in der Bahn. Im letzten Jahr aber konnte plötzlich ich sehr unterschiedliche Bücher in großer Zahl lesen. Lektüre wie Wolfszeit, aber auch Krimis, die ich verschlungen habe. Dabei habe ich festgestellt: Mich holt Lesen stärker aus dem Alltag heraus als Fernsehen oder eine Serie auf Netflix oder Amazon. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man beim Lesen viel aus sich selbst nehmen muss, aus der eigenen Vorstellung. Und es freut mich, dass offenbar auch einige Kinder das Lesen für sich neu entdeckt haben.

Das Lesen und die Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen sind Ihr großes Thema. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen von Corona?

Natürlich vermisse ich das Vorlesen, die Gespräche mit den Kindern. Aber ich habe in der Krise bisher weit weniger auszuhalten als sie. Vor allem Jugendliche sind in einem Alter, da sollten sie nicht mit ihren Eltern klüngeln, sondern sich ablösen, mit ihren Freunden treffen und allen möglichen Mist machen. Das können sie jetzt alles nicht. Und wenn ich daran denke, dass schon vor Corona ein Zehntel der Fünf- bis Zehnjährigen nicht richtig lesen konnte, dann ist es furchtbar zu wissen, dass es Kinder gibt, die ein dreiviertel Jahr nicht in die Kita gehen konnten, zu Hause kein Deutsch sprechen, keinen Kontakt zu deutschsprachigen Kindern haben. Sprachkompetenz ist entscheidend für das Leben, und ich möchte mir überhaupt nicht vorstellen, was Corona bildungsmäßig bedeutet. Ich hoffe wirklich, dass am Ende von den Riesenmitteln, die an die Wirtschaft schon ausgeschüttet werden, am Ende etwas übrigbleibt, das wir in die Bildung stecken können.

Kirsten Boie: Dunkelnacht. Oetinger Verlag, 112 Seiten, 13 Euro, E-Book 8,99 Euro. Audio-CD gelesen von Johann von Bülow, 13 Euro.