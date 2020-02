Haben Sie Sorgen vor Schreibblockaden, Tina Dico?

Kiel

Dies ist Teil zwei deiner „ Fastland“-Tour durch Deutschland nach der im Herbst 2018. Welche Erfahrungen von der ersten Tour trägst du im Gepäck?

Tina Dico: Ich trage in meinem Gepäck ... weißt du, in „ Fastland“ gibt es einige radio-freundliche Pop-Songs. Ich liebe es, die zu spielen, aber die Stärke des Quartetts, mit dem ich jetzt toure, liegt eher bei den ruhigeren Stücken. Dort leuchten wir wirklich. Also spielen wir auf dieser Tour mehr die schönen Lieder von „ Fastland“ und nicht so sehr die schnellen, radio-kompatiblen Songs.

Als „ Fastland“ erschien, hast du von einer Schreibblockade gesprochen, die den Entstehungsprozess maßgeblich beeinflusst habe. Sorgst du dich, es könnte wieder passieren?

Ich bin ziemlich sicher, dass es wieder passieren wird vor dem nächsten Album. Ich habe aber nicht mehr so viel Angst davor. Weil ich gelernt habe, dass es etwas dauern kann, bis die Sachen kommen. Bis du tatsächlich auf die andere Seite des Aufgebens gelangst. Wenn du dir sagst: „Ich gebe auf!“, fühlst du plötzlich die Freiheit, dich abzufinden mit dem, was auch immer zu dir kommt. Für die Zukunft wäre mir eine neue Schreibblockade durchaus wieder willkommen.

Die Gitarre hätte damals plötzlich nicht mehr zu dir gesprochen beim Songschreiben, sagtest du damals. Neben dem Piano sei auch das Schlagzeug durchaus hilfreich gewesen als Alternative. Weil die Drums ein ganz anderes Instrument sind als die Gitarre und möglicherweise besser geeignet, mittels physischer Energie mentalen Druck loszuwerden?

Ja, definitiv. Hinter dem Schlagzeug zu sitzen, ist eine neue Reise für mich. Es kommen andere Dinge zu dir, wenn du hinterm Drum-Kit sitzt. Am Piano ist es das Arbeiten mit Helgi ( Helgi Jónsson, Tina Dicos Ehemann und isländischer Singer-Songwriter, d. Red.), der so ein Meister des Pianos ist – das ist immer sehr inspirierend.

Das ist Tina Dico Geboren am 14. Oktober 1977 in Aarhus, eroberte die Singer-Songwriterin Tina Dico in Dänemark mit ihren Pop-Alben mehrfach die Spitze der Charts. Dort tritt sie unter ihrem Geburtsnamen Dickow auf. Mit 15 spielte sie in ihrer ersten Band Fester Kester, wirkte mit 20 in der Fernsehserie "Karrusel" mit und gewann im Jahr darauf zwei Talentwettbewerbe. Ein Studium der Religionswissenschaften brach sie ab und zog nach London. Obwohl ihr Plattenverträge angeboten wurden, veröffentlichte Tina Dico ihr Debütalbum "Notes" (2003) in Eigenregie. Seit 2012 lebt sie in der Nähe von Reykjavik mit ihrem Ehemann, dem isländischen Singer-Songwriter Helgi Jónsson, mit dem sie drei Kinder hat. Im Oktober 2018 veröffentlichte Tina Dico ihr elftes Album " Fastland". Im Juli 2018 war sie bei der Geburtstagsfeier des dänischen Kronprinzen Frederik aufgetreten und hatte dort das eigens für diesen Anlass komponierte Stück "Adams House" gespielt, das sich auch auf ihrem neuen Album befindet.

Auf „ Fastland“ spielt du ja auch hin und wieder Schlagzeug. Eher die leichteren Parts oder auch schwierigere?

Ich glaube, sie klingen schwierig, aber vor allem deshalb, weil wir sie im Studio zerhackt und mit ihnen herumgespielt haben.

Du nennst dein neues Album schneller als das davor. Auch ein Zeichen für mehr Leichtigkeit?

Ohne es zu wollen, gibt es bei mir immer ein schnelles nach einem langsamen Album. Ich vermute also, dass das nächste wieder langsamer wird, aber ich habe keine Ahnung. Ich muss erst durch die nächste Schreibblockade, um zu gucken, wo ich stehe.

Du hast es auch ein modernes Album genannt. Wegen der teils elektronischen Sounds und Grooves wie in „Parked Car“?

Ja, genau. Da sind ein paar mehr elektronische Beats und Synthesizer und weniger Akustikgitarre. Ein wenig mehr 4-to-the-floor.

Also sind deine älteren Alben im Vergleich eher altmodisch, traditionell geraten?

Ja, würde ich sagen. Ich bin eine Singer-Songwriterin und mache Alben fokussiert auf: Mädchen mit Gitarre. Oldschool-Songwriting. „ Fastland“ ist das auch, aber ich denke, etwas abenteuerlicher.

Bringst du live auch die älteren Songs mit dieser neuen dunkleren, tieferen Stimme?

Ich habe noch nicht drüber nach gedacht, aber ich denke schon.

Konzert in Kiel Konzert: Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr, Kieler Schloss, Dänische Straße 44, Kiel. Karten auch unter www.kn-tickets.de.

Ich hörte auch, dass du jetzt mehr zum Publikum sprichst als früher. Wie hast du das empfunden: Schien das irgendwie überraschend für deine Fans?

Ah, Smalltalk ... meine Erfahrung ist, dass die Leute mich mehr und mehr verstehen. Manchmal wusste ich in Deutschland nicht, ob sie es verstanden haben, weil sie nicht gelacht haben, wenn ich etwas Lustiges erzählt habe. Nein, ich glaube nicht, dass die Leute überrascht sind. Ich bin intim und ehrlich in meinen Songs und es ergibt Sinn, das auch zwischen den Songs zu sein.

Du hast damals eine „ Fastland Listening Session“ auf Facebook veröffentlicht. Hast du das davor schon mal gemacht? Oder brauchte es speziell diesmal Hintergrundinfos zu den Tracks?

Nein, ich habe das schon bei den beiden Alben davor so gemacht. Ich glaube nicht, dass die Songs das brauchen. Aber ich glaube, es macht den Fans Spaß, ein wenig mehr über die Story des Albums zu erfahren.

In Dänemark bist du ein Star, in Deutschland erreichen deine Alben nicht annähernd so hohe Chartspositionen, obwohl du hier eine starke Fanbasis hast und die Konzerthäuser nicht gerade klein sind. Hast du eine Erklärung dafür?

Nein, ich habe keine Ahnung! Ich bin tatsächlich immer verdutzt. Vielleicht, weil ich einfach ein Konzertname bin in Deutschland. Sie kommen in die Shows, aber kaufen nicht wirklich die Alben. Es ist tatsächlich ein Rätsel. Aber es gibt halt eine Menge Popmusik und ich weiß nicht, ob jemand mit der Musik, die ich mache, jemals Teil der Charts-Welt sein wird.

