Daniel Schreiber, geboren 1977 in Mecklenburg, ist Autor der Susan-Sontag-Biografie „Geist und Glamour“ (Aufbau Verlag, 2007) und der beiden persönlichen Essaybände „Nüchtern. Über das Trinken und das Glück“ (Hanser Berlin, 2014) und „Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen“ (Hanser Berlin, 2017). Lange hat er zusammen mit einem Partner in New York gelebt, inzwischen wohnt er in Berlin. Allein.