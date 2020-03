Johannes Oerding springt von der Bühne. „Jetzt bin ich mal lebensmüde“, frotzelt der Sänger vorm Bad in der Menge in Zeiten des Coronavirus. „Ist gar nicht so schlimm, eigentlich wie immer.“ Manches war aber schon anders beim Tourauftakt in der mit 8000 Fans ausverkauften Sparkassen-Arena Kiel.