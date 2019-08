Altenholz

An ersten neuen Songs hat Schilde bereits mitgewirkt. Scooter hätten ihn immer begleitet, sagt er, der Sound sei immer da gewesen.

Frage: Wie ist das gelaufen mit deinem Einstieg bei Scooter?

Sebastian Schilde: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Ich habe vorher schon viel als DJ und Produzent gearbeitet – als Sebastien, das ist so ein Deep-House-Projekt – war auch sehr viel unterwegs und habe dann angefangen, bei Kontor-Records zu arbeiten. Ich wollte wieder ein bisschen ruhiger machen, ich habe zwei Kinder und dachte: Komm, damit du in der Musik bleibst, sprich mal mit Jens Thele, Chef von Kontor und Mitgründer und Manager von Scooter, ob wir da nicht was zusammen machen können. Dann haben wir uns getroffen, haben auch was gefunden zusammen. Und Jens meinte zu mir, wenn ich mal eine Idee habe für Scooter – immer gerne mal her. Da hat er bei mir natürlich ein offenes Türchen eingetreten. Ich habe einige Idee rübergeschickt, die kamen auch gut an, dann haben H. P. und ich an ein paar Sachen zusammengearbeitet.

Zu dem Zeitpunkt hatten Scooter ja gerade den Bandwechsel, Phil Speiser ist aus der Band raus. Um die Tour zu Ende zu spielen, es waren ja aktuell noch Termine zu machen, kam halt Etnik Zarari hinzu. Es fehlte aber noch der neue Producer, das neue Bandmitglied. H. P. hat dann einfach gefragt: "Sag mal, hast du nicht Lust?" (lacht) Dann habe ich mir wirklich eine sehr lange Zeit mit meiner Frau da Gedanken drüber gemacht – ist schon wieder ein neuer Einschnitt, da verändert sich ja schon wieder was. Aber wir sind dann halt auf den Punkt gekommen: Mensch, das ist jetzt ’ne Erfahrung, das ist jetzt ’ne Reise – komm, wir machen das mit! Dann habe ich gesagt: Klar bin ich dabei! Und seitdem bin ich bei Scooter.

Mehr als 30 Millionen Tonträger mit elektronischer Tanzmusik haben Scooter in ihrer 26-jährigen Bandgeschichte verkauft. Insgesamt 500 Wochen weilte die Band in den Single-Charts, 300 Wochen in den Album-Charts. Mit 23 Titeln kamen mehr Top-Ten-Hits zusammen als bei allen anderen deutschen Acts. Weltweit sammelten Scooter über 80 Gold- und Platinscheiben ein. Zu den größten Hits zählen "Hyper, Hyper", "How Much Is The Fish?", "Nessaja, Ramp! (The Logical Song)", "The Question Is What Is the Question?" und "Maria (I Like It Loud)". Ein Erfolgsrezept sind Versionen und Samplings bekannter Songs. Die Erfolgsstory begann 1993 in Hannover mit der Gründung der Remix-Band The Loop, bald darauf in Scooter umbenannt. Jens Thele, Geschäftsführer des Hamburger Labels Kontor Records, übernahm das Management. In der Folgezeit gab es einige Besetzungswechsel. Einzige Konstante bis heute ist Frontmann H P. Baxxter. In die Kritik geraten war die Band im August 2017. Ein Auftritt auf der Krim wurde von der ukrainischen Regierung als Straftat eingestuft.

Hast du bei Kontor als Produzent angefangen?

Nee, nee, bei Kontor bin ich in der Verlagsabteilung. Ich mache das auch immer noch so nebenbei, weil mir das sehr viel Spaß bringt.

Gab’s für sechste Kapitel von Scooter, wie die Band es nennt, eine Art Anforderungsprofil, das du erfüllen musstest?

Ein Anforderungsprofil gibt’s schon. Man muss produzieren können, musikalisch sein und man muss halt Bock auf den Sound haben. Das Gute ist ja: Ich bin jetzt zwar noch jung mit 33 aber auch nicht mehr der jüngste, aber als ich früher Resident-DJ im Norden war, auch im Atrium: Ich habe halt den Rave-Sound von Scooter aufgelegt, ich bin mit der Band groß geworden und leb’ das ja auch. Wenn man das mitbringt, ist das ja das Nonplusultra.

Du spielst bei Scooter auch Synthesizer und hast kürzlich die Tracks „Rave Teacher“ und „God Save The Rave“ produziert. Bist du ergo auch am Songschreiben beteiligt?

Genau. Aktuell ist es so, dass wir auch an einem Album sitzen, ich bin ja nicht nur Produzent, ich bin ja auch Komponist. Bei "Rave Teacher" war es allerdings so: Den Song "Somebody Like Me" gab es schon. Wir haben zusammen mit Xillions, den Komponisten, diese neue Version gemacht. Das Einzige, was wir dann noch hinzugefügt haben in der Komposition, ist die Melodie und die komplette Produktion.

Bei "God Save The Rave" war das so: Wir hatten hier in Hamburg bei uns in den Studios ein sogenanntes Songwriter-Camp, da haben wir Produzenten und Singer-Songwriter eingeladen, mit und Musik zu mache. Auch die beiden Österreicher von Harris & Ford, die hatten die Idee für diese "God-Save-The-Rave"-Gesangshookline mit der Sängerin Nessi. Wir fanden das auf Anhieb so geil, dass wir gesagt haben: Komm, das machen wir jetzt als nächste Single!

Ist ja ein Prinzip bei Scooter durch die Bank, auf vorhandenes Songmaterial zurückzugreifen ...

Richtig. Klar werden jetzt auch viele eigene Songs kommen, aber bei Scooter wurden oft bekannte Themen genommen und auf Scooter-Sound umgemodelt. Sei es "Jumping All Over The World" oder "Nessaja" oder "How Much Is The Fish?" Jeder große Knaller hat ’nen Gassenhauer drin, den die Leute schon kennen. Die Knust ist halt dann, das Vorhandene so umzumodeln, dass jeder sagt: Das ist jetzt nicht mehr der Originalkünstler, das ist jetzt Scooter. Es soll ja vor allem auch live funktionieren, transportiert dann auch eine ganz andere Energie. Scooter war ja nie ein Radio-Thema.

Was sind denn deine frühesten Erinnerungen an Scooter? Als die am 26. Mai 1994 mit "Hyper, Hyper" ihren ersten Megahit landeten, warst du gerade mal acht oder neun Jahre alt. Ich weiß ja nicht, ob du da schon Techno gehört hast ...?

Soweit kann ich nicht zurückrechnen. Aber "Hyper, Hyper" hab’ ich noch aufm Schirm, spätere Sachen wie "Endless Summer" und "Back In The UK" haben bei mir auch schon stattgefunden, aber so richtig los ging das ab dem zweiten Chapter, als dann "How Much Is The Fish?" kam oder später "Nessaja" und so, da war das präsenter. Als ich im Club angefangen habe aufzulegen, da waren dann so Sachen wie "Maria". Aber das Schöne ist: Scooter hat mich immer begleitet, der Sound war immer da. Sie haben es immer geschafft, am Puls der Zeit zu sein und weitaus drüber und so war das immer präsent bei mir. Man hat ja so seine Lieblingstitel. Wenn wir jetzt live sind ich ich hör da so ’ne Ramp, "The Logical Song" oder halt auch "Endless Summer", das erweckt in mir so pure Glückshormone! Wenn dann so diese Synthie-Parts einsetzen und diese Stimme kommt, das ist einfach viel Nostalgisches, viel Glück und dann die Energie, das ist unbeschreiblich! Jeder muss mal auf ’nem Scooter-Konzert sein, um diese Energie einfach auch mal mitzuerleben. Unfassbar ist das!

Wie kamst du denn überhaupt zum Techno? Gab’s da eine Art Erweckungserlebnis?

Ich fing an, mich für DJing zu interessieren, da war ich 14 oder 15, alles noch sehr im Hip-Hop-Bereich – Eminem, Dr. Dre. Dann auch Crossover, Limp Bizkit war sehr angesagt bei mir. Aber irgendwann kam der Punkt, wo beim Auflegen elektronische Musik immer mehr wurde. Ich bin ja in Bornhöved groß geworden. Ein Dorf weiter, in Trappenkamp, hat der Pulsedriver (DJ und Musikproduzent Slobodan Petrovic jr.) gewohnt. Deswegen war man auch nah an dem Sound dran. Den durfte ich später noch kennenlernen, und wir sind dann auch gute Freude geworden. Er war ja früher mein Mentor, hat mich in diese ganze Musikindustrie hereingenommen, war viel mit ihm unterwegs. Als ich dann älter wurde mit 18, wo ich dann auch (lacht) offiziell in die Clubs durfte und meine ersten Sets gemacht habe im Atrium oder im K7, da war elektronische Musik das A und O. Das hat mich am meisten gecatched. Das Tempo, die Energie. Wenn man im Norden groß geworden ist so um den 2000er-Dreh, dann kommt man an elektronischer Musik gar nicht vorbei.

H. P. Baxxter ist 55, Michael Simon 46 Jahre alt. Fühlst du dich als Küken der Band oder ist der Altersunterschied gar kein Problem für euch?

Nee, der ist kein Problem. Ich bin ja jetzt nicht das jüngste Mitglied, ich glaube, Phil Speiser war 24, als er in die Band kam. Dadurch, dass ich jetzt keine 20 mehr bin, mit den zwei Kindern, auch mit einigen Jahren Musik auf dem Buckel, ist das so gar kein Unterschied. Wir respektieren uns alle drei. Es ist jetzt nicht so dieses Gefühl da: Mein Kleiner, wir bringen dich mal ran. Anders kann man auch nicht miteinander arbeiten.

Du warst vorher schon sehr erfolgreich mit Dance-Produktionen als Nacho, als Bastian van Shield mit House und mit dem Deep-House-Projekt "Sebastien" auf Amanda Music mit Hits wie "Almost Home" oder "Music In You", erst 2018 hast Du Dein Bass-House-Projekt Jackhad aus der Taufe gehoben. Fiel es dir schwer, dich nach den ergiebigen Solotrips auf einen Bandkontext einzulassen?

Nee, eigentlich ist das ganz cool. Ich habe viele Jahre lang ganz alleine produziert. Wenn du in Altenholz lebst, ist die Producer-Dichte ja nicht gerade hoch. Viele Kollegen wohnen entweder in Hamburg oder weiter außerhalb. Deswegen war ich immer sehr, sehr alleine im Studio. Das klingt jetzt traurig (lacht), aber man hat da erstmal viel alleine Musik gemacht und viel über Internet ausgetauscht. Dann verliert man manchmal, zumindest ging es mir so nach einigen Jahren, die Weitsicht. Man kommt in so’n Tunnel rein. Für mich ist das ganz toll, im Studio mit zwei, drei Personen zu sitzen, vielleicht noch manchmal mehr, weil: Es ergibt sich so viel. Man selber hat ’ne Idee, daraus entwickelt sich vielleicht ’ne andere Idee, man sieht halt verschiedene Blickwinkel.

Kann und darf es denn noch irgendwelche Sideprojects geben für dich neben Scooter?

Definitiv! Wenn noch Zeit ist neben der Familie und allem anderen. Zum Beispiel Jackhad, was ich zusammen mit meinem Freund Kenny mache, der übrigens Kieler ist, da sitzen wir auch schon wieder an neuen Sachen dran. Aber in erster Linie ist für mich natürlich Scooter im Fokus.

Also empfindest du das als expliziten Karrieresprung?

Ja! Das ist für mich das Größte, was ich bis dato geschafft habe. Ich habe sehr, sehr lange Musik gemacht, gefühlt immer wie mit Handbremse. Das ist merkwürdig, mir haben viele Freunde früher mal gesagt: Meins kommt dann immer, wenn man nicht daran denkt. Ich bin ja zu Kontor gegangen, weil ich eigentlich gesagt hab’: Ich hab’ eigentlich keine Lust mehr. So mit über 30 und zwei Kindern wollte ich so’n bisschen wieder weg von dem Touren und diesem ganzen DJ-Ding und auf einmal kam dann die Möglichkeit mit Scooter – ist schon geil, wenn man das so sagen darf!

Deine Sendung " ClubSounds TV", die du regelmäßig auf Youtube moderiert hast, hast du kürzlich eingestellt. Und dann gibt’s da noch den wöchentlichen Podcast "Die Klangküche".

Die Sony und wir haben beschlossen, dass da nach fünf Jahren " ClubSounds TV" mal was anderes kommen sollte. Auf der einen Seite traurig, auf der anderen bleibt mir jetzt wesentlich mehr Zeit für Scooter. "Die Klangküche2 bleibt bestehen, und das ist auch so’n Herzensding für mich. Ich unterhalte mich da eine Stunde lang mit zwei Kumpels, man trifft sich im Internet, aber es ist ja so wie ’ne gefühlte Kneipe, macht sich’n Bierchen auf und dann quatscht man ’ne Stunde lang über Gott und die Welt. Ich will nicht immer meine Frau mit meinen Sachen nerven – irgendwann sagt sie auch: Schatz, ich kann das alles nicht mehr hören – dann nerv’ ich lieber meine zwei Jungs. Das ist so’n bisschen Seelsorge manchmal.

Du löst wie schon erwähnt Etnik Zarari ab, der ausgeholfen hatte, nachdem Phil Speiser im Oktober 2018 während der Jubiläumstour „25 Years Wild & Wicked“ ausgeschieden war. Speiser war erst seit 2014 Mitglied, bis auf die Gründungsmitglieder J.P. Baxxter und Rick. J. Jordan (bis 2014 dabei) gibt‘s da schon eine gewisse Fluktuation bei Scooter. Gehst Du von einem sicheren Arbeitsplatz aus?

Nee, so darfst du an die Sache nicht rangehen. Die Gedanken habe ich mir gemacht, wie lange wird das wohl gehen, aber das hab’ ich dann auch ganz schnell zur Seite geschoben. Ich genieße das jetzt, ich genieße jeden Moment. Michael und H.P., wir verstehen uns richtig gut, die Chemie stimmt. Ich freu’ mich auf die Reise, auf die wir jetzt gehen. Na klar kann das morgen wieder vorbei sein, aber ich bin total motiviert und geb’ einfach Gas!

