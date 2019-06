KI – künstliche Intelligenz – ist das große Ding der Zukunft. KI soll die Menschheit chauffieren, am offenen Herzen operieren und bei Einsamkeit aufmuntern. Alexa, Siri und Co lassen grüßen. Schon heute kommt KI vielfach zum Einsatz. Und ist auch Thema beim Theaterfestival "Hart am Wind" in Kiel.