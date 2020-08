Kiel

Im neuen, zweiten Roman, der seit seinem Erscheinen 2018 bisher fünfmal übersetzt wurde, spinnt sie auch die Geschichte um ihren erstaunlich sympathischen Helden Ryan Cusack weiter, der sich hier gemeinsam mit seinem zwielichtigen Chef anschickt, die irische Hafenstadt Cork mit Ecstasy aus Italien zu überschwemmen.

Im Livestream bester Laune

In der letzten Kieler Veranstaltung des irischen Literatursommers, die am Montag in Kooperation mit der Heinrich Böll Stiftung Schleswig-Holstein im Atelierhaus im Anscharpark stattfand, stellte Lisa McInerney ihr Buch vor – unterstützt von Tom Keller, der die deutschen Passagen las. Wie die meisten ihrer irischen Autorenkollegen konnte Lisa McInerney nur per Livestream anwesend sein, verfolgte die Veranstaltung jedoch bester Laune bis zur letzten Minute.

Sozialkritischer Ansatz

McInerney kommt aus der der Arbeiterklasse. „Meine Eltern hatten nie Geld“, sagt sie. Ihre Bücher spielen nach dem Platzen der irischen Immobilienblase. „Damals haben die Politiker die Arbeiter vergessen“, so die 39-Jährige, deshalb gehe es in ihren Büchern immer auch um die soziale (Un-)Gerechtigkeit. Ihr Held Ryan Cusack ist einer, den man entweder liebt (wie die Autorin selbst) oder hasst. Der Sohn eines Iren und einer Italienerin ist ein talentierter Musiker, schon in Kindertagen brachte ihm seine früh verstorbene Mutter das Klavierspielen bei. Gern würde er sein Geld mit der Musik verdienen, doch er schlägt sich als Drogendealer durch.

Romanheld ist Talent ohne Chance

Warum lässt sie ihn diesen Weg gehen? „Es gibt viele Leute, die ein großes Talent haben und nichts daraus machen. Cusack wird in seiner Begabung als Pianist von niemandem unterstützt und kann deshalb daran nicht

wachsen “, beantwortet McInerney die Frage von Moderator Kai Ulrich Jürgens, der mit einem Schmunzeln die Authentizität hervorhebt, mit der sie das halbseidene Umfeld ihres Protagonisten schildert. „Ich kenne viele Menschen, die den ’falschen’ Weg eingeschlagen haben“, kontert die Autorin. „Man glaubt immer, diese Leute seien weit von uns entfernt, dabei sind sie erstaunlich nahe dran. Das Verbrechen ist überall.“

Auch der dritte Krimi wird in Cork spielen

Die Hafenstadt Cork, Irlands zweitgrößte Stadt nach Dublin, spielt im Leben von Lisa McInerney eine besondere Rolle. „Ich hatte Verwandte in Cork, zu denen ich als Kind immer in den Sommerferien fuhr, wenn andere nach Spanien oder Italien reisten“, erzählt sie. In Galway geboren und aufgewachsen, ging sie mit 17 zum Studium nach Cork. „Das hat mich geprägt. Es ist ein Ort mit viel Atmosphäre und Charakter. Und er fühlt sich für mich an wie zu Hause.“ Gerade hat sie ihren dritten Roman abgeschlossen, der voraussichtlich im Mai 2021 erscheint. Die Geschichte spielt in Cork – wo sonst.