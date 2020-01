Cúig: Traditionell und zeitgemäß

Kiel

Cúig, das bedeutet Fünf auf Gälisch. Und Cúig ist auch der Name einer jungen, na klar, fünfköpfigen Band aus Belfast, die den Irish Folk einmalig mühelos mit modernem Indie-Rock verschmelzt. Bei ihrem Auftritt im gut halb gefüllten Kulturforum Kiel überzeugten die Musiker das begeisterte Publikum. Dass sie so virtuos auf ihren diversen Instrumenten agieren und dabei so organisch zusammenwirken, muss wohl auch daran liegen, dass sie seit dem zarten Alter von zehn Jahren gemeinsam musizieren. Seit sechs Jahren treten Cúig professionell auf. Schnell wurden sie bekannt. Inzwischen wirbt sogar die irische Fluggesellschaft Aer Lingus mit dem Cúigs Song „Carry On“.

Kraftvolle Akzente am Kopfakkordeon

Der schwindelerregende Reel aus dem traditionellen Irish Folk, etwa im Titelstück ihres ersten Albums „New Landscapes“ (2016), fließt förmlich aus den Fingern auf das plickernde Banjo von Miceál Mullen, oder die ruhelose Fiddle von Rónán Stewart, der wahlweise auch seine Uillean Pipes mächtig tönen lässt. Kraftvolle Akzente setzt Eoin Murphy am Kopfakkordeon, während Ruairí Stewart seiner Gitarre mittels Effektgerät rockige Sounds entlockt. Drummer Cathal Murphy zieht schließlich ein nachdrückliches rhythmisches Fundament ein.

Der Sound spiegelt die raue Küstenlandschaft Nordirlands

Cúig sind fest verwurzelt in der reichen Musiktradition ihres Landes, aber zugleich im Kopf frei für zeitgenössische Weiterentwicklung. Arrangements variieren Richtung Indie-Rock, setzen catchy Melodien und kräftige Breaks. Das Stück „New Landscapes“ mit der schön hallenden Rock-Gitarre zu Beginn steigert sich zu einem soghaften Sound, der energetisch und vielschichtig die raue Küstenlandschaft Nordirlands spiegelt. Das klingt kein bisschen verstaubt, sondern wie frisch gewaschen. Sympathisch spaßt Banjospieler Miceál Mullen bei seinen Ansagen zwischen den Stücken und fordert zum Tanzen auf. Das Publikum lässt sich nicht lange bitten und wippt und klatscht neben und in den Reihen zur Musik. Das Ende jedes Stücks wird quittiert mit Rufen und viel Applaus. Schließlich hatte die Band ausdrücklich zu Beginn gebeten: „Wir hören Euch genauso gerne wie Ihr uns!“ Also bloß nicht zu still und zurückhaltend sein.

Ein Drummer mit weicher Stimme

Seit dem zweiten Album „The Theory Of Chaos“ (2018) haben Cúig ihr Repertoire aus reinen Tunes, also instrumentalen Eigenkompositionen und modernen Arrangements von Traditionals, um eigene Gesangsstücke erweitert. Den Hauptgesangspart übernimmt Drummer Cathal Murphy und das macht er ganz wunderbar mit seiner weichen, wandelbaren Stimme. Dazu nimmt er eine Gitarre zur Hand, und Fiddle-Spieler Rónán Stewart steuert die Zweitstimme bei. Sehr eingängig klingt das schön schleppende „Change“ - feinster Indie-Rock-Folk. Viel zu schnell für das enthusiastische Publikum, von denen viele am Schluss stehend applaudieren, geht ein kurzweiliger Konzertabend zu Ende. Beim nächsten Mal verdienen Cúig unbedingt ein volles Haus.

Mehr Kultur aus der Region hier