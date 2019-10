Kiel

Beim Betreten der Location hat mit All Will Know bereits die dritte Band zu den Äxten gegriffen und schraubt ihren Melodic Death Metal in die Gehörgänge. Gut abgehangene drückende Riffs aus tiefer Stimmung bei genehmer Lautstärke locken nach vorn.

Song um Song erarbeiten sich die Darmstädter mehr als nur Achtung...