Molfsee

Bei dem Konzept für den Neubau ging es um die Harmonie aus Vertrautem und Neuem, um einen eigenständigen Beitrag zur Baukultur, der nicht plump heimattümelnd daherkommt, sondern hier im Freilichtmuseum Molfsee weniger spektakulär als wirkungsvoll dezent einen zeitgenössischen Akzent setzt und für spannende Kontraste sorgt. Das neue Ausstellungs- und Eingangsgebäude, baulich konzipiert vom Lübecker Büro ppp Architekten + Stadtplaner GmbH ist schon vor der Eröffnung am 30. März viel beachtet und lohnt einen näheren Blick.

Volkskunde-Ausstellung unter der Erde

Wann darf man schon mal ein Museum bauen?, beschreibt der bei Selent aufgewachsene Petersen (66) den Antrieb, den ihm die Ausschreibung im Jahr 2014 gab. Dazu kam die Vertrautheit mit dem Gelände schon seit Schülerzeiten. Der Jubel war groß, als sein Büro den Wettbewerb gewann. Man hatte sich früh für den Befreiungsschlag entschieden: Weil die Baumasse einfach zu groß war und jede Maßstäblichkeit gesprengt hätte, wurde die Ausstellungsfläche unter der Erde des hier leicht erhöhten Geländes platziert. Ein Innenhof schafft die Verbindung zwischen den zwei unterschiedlich großen, sich zur Freifläche hin öffnenden Baukörpern. Und er bringt Licht in die spannende Unterwelt, die das Landesmuseum für Volkskunde nun auch für den ganzjährigen Betrieb qualifiziert, mit großzügigen Flächen für die Dauer- und Sonderausstellungen.

Ein Blick auf die Architektur des neuen "Jahr100Hauses" im Freilichtmuseum Molfsee.

Neubauten, von der Tradition inspiriert

Die Formgebung der beiden Neubauten ist sichtbar von den traditionellen Bauernhäusern und Scheunen geprägt, und doch sind sie länger, die Dächer steiler, es gibt kaum Fenster... Von Weitem mag man an Reetdächer denken, aus der Nähe ist es rostig-rauer Cortenstahl, der den Sichtbetonsockel gleich mit ummantelt. So richtig fasziniert die Dachkonstruktion von innen: Auch hier ist das hoch ausladende nadelhölzerne Rautenfachwerk „inspiriert von den großartigen Konstruktionen historischer Scheunen“ – und wiederum in die Gegenwart transformiert.

Voluminös-wohliges Raumerlebnis

Ein voluminös-wohliges Raumerlebnis bietet das Eingangsgebäude, über dessen Tickettresen und Museumsshop eine Installation aus zwölf historischen Heugreifern und fünf Monitoren zum „Be-greifen“ einlädt. Mit Arne Lösekann kommt der Künstler praktischerweise gleich aus dem Architekturbüro. Die dunkle Möblierung aus geräucherter Eiche stellt im großzügigen Eingangsbereich (mit Café und einem Veranstaltungsraum) einen wirkungsvollen Kontrast zum hellen Tragwerk her. Von ganz oben kommt das Licht durch den verglasten Satteldachfirst. Die Schattenbildung gibt dem Tragwerk noch mehr Tiefe. Das gilt auch für die zweite zeitgenössische „Scheune“, die Flächen vornehmlich für die Vermittlungsarbeit und Werkstätten vorhält.

Ein Innenhof bringt Licht ins Untergeschoss

Verbunden sind die beiden Bauten unterirdisch. Sechs Meter tief habe man in die Erde gebaut, sagt Klaus H. Petersen. Um einen hellen Innenhof mit Feldahorn und Findlingen herum. Über eine lange Treppe (natürlich auch über Aufzüge) geht es hinab in einen hellen Rundgang mit Bänken und von dort in die geschickt künstlich beleuchtete volkskundliche Ausstellungswelt. Und auf dem Weg lenkt Petersen den Blick auf manche Nuance, die letztlich ein weiterer „Befreiungsschlag“ möglich machte: Denn der frühzeitig festgelegte (und konsequent eingehaltene) Kostenrahmen von zwölf Millionen Euro zwang zum Umplanen.

Aus dem Betondach wurde eine Holzkonstruktion, von Cortenstahl ummantelt

Was anfangs schmerzte, hat heute seinen besonderen Reiz: Ursprünglich war eine Betondachkonstruktion vorgesehen. Holz in Verbindung mit Cortenstahl machte es günstiger – und dürfte das Gefühl von Geborgenheit verstärken. Und so konnten Petersen, sein Büropartner Markus Kaupert und Projektleiter Jens Wätke neben der durchweg nachhaltigen und energetisch effizienten Ausrichtung noch Liebe fürs Detail beweisen: Für handaufgetragene Lehmputzwände mit im Licht glitzernden Strohhäcksel-Einschlüssen, für Treppenhandläufe aus unbehandeltem Stahl, für (beheizte) Sichtestrich-Fußböden, die ein wenig an die historischen Lehmstampfdielen erinnern und über jahrelanges Benutzen gewinnen sollen.

Eine "freche Nichte" in der Molfseer Familie

„Wir sind das neueste Exponat in der Molfseer Familie“, sagt Petersen – und spricht von einer „frechen Nichte“. Der Name "Jahr100Haus" bezieht sich auf die volkskundliche Schwerpunktsetzung. Aber irgendwie passt er auch zur Architektur. Trotz, oder gerade wegen seiner einfachen, ruhigen Formensprache, die nicht banal anbiedert, sondern anregend abstrahiert.