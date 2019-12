Zwischen Weihnachten und Werkschau

Kiel

Auch in der x-ten Variante ihres so beliebten Jahresabschlusskonzerts in Kiel verzaubert das exquisite Duo mit der Schwedin Aino Löwenmark (Klavier, Lead-Gesang) und der Südafrikanerin Hanmari Spiegel (Geige, Gesang) sein Publikum mit einer so schwerelosen wie markanten, so atmosphärischen wie erzählerischen Melange aus Weltmusik-Pop, Jazz und Folk. Wie jeder Fan längst weiß, ist der Bandname Fjarill das schwedische Wort für „Schmetterling“ und – nomen est omen – strömt das Melancholische, Sphärische, Filigrane aus jeder Note ihrer Musik. Hinzu kommt, dass sich die beiden Sound-Elfen für einige Songs mit dem renommierten Bassisten und Gitarristen Fontaine Burnett einen hervorragenden Mitstreiter auf die Bühne geholt haben, der die jeweiligen Nummern ein wenig erdet und ihnen einen wunderbaren Groove verleiht.

Frisch und intensiv wie am ersten Tag

Michy Reincke („ Taxi nach Paris“) hat das außerordentliche Talent der in Hamburg lebenden Musikerinnen früh erkannt und bereits 2006 auf seinem Musiklabel „Rintintin Musik“ deren Debüt-Album „Stark“ produziert. „Ihre Musik ist mutig, warm und einzigartig. Das Entdecken der musikalischen Landschaften überwältigt, macht glücklich und bewegt zutiefst“, sagte er damals. Dem ist auch sieben Alben später eigentlich wenig hinzuzufügen. Außer, dass Fjarill so frisch und intensiv klingen wie am ersten Tag. Und dass ihr Stil bei aller Dichte immer schon Wandlungen zugelassen hat.

Lieder jenseits von Tannenduft und Kerzenschein

Das zeigte auch das Kieler Konzert. Natürlich lassen es die Künstlerinnen zu Weihnachten besinnlich ( in ihrer unnachahmlich charmant-ironischen Art, spricht Aino Löwenmark selber bei einigen Liedern von „Schlaftabletten-Musik“ ) angehen und spielen entsprechende saisonale Schönheiten wie etwa „Sneeu“. Darüber hinaus aber bieten sie auch eine beeindruckende Werkschau jenseits von Tannenduft und Kerzenschein. Wie „Mapefo“ über ein Dorf in Südafrika, die betörende Ethno-Folk-Pop-Hymne „Andan“ oder von der neuen Scheibe „Midsommer“ das als großartiges Gesangs-Duett angelegte „My Pad“. Außerdem interpretieren sie alte schwedische Volkslieder und vertonen Gedichte des schwedischen Schriftstellers und Literatur-Nobelpreisträgers (1951) Pär Lagerkwist.

„Good Night“ - traumschön und tief berührend

Als Zugabe durfte das südafrikanische Volkslied „Ukuthula“, natürlich nicht fehlen. Zu dem Klassiker im Fjarill-Songbook stand da Publikum spontan auf und formierte sich zu einen hingebungsvoll singenden Chor mit fast sakraler Anmutung. Ganz am Ende dann noch das auf deutsch vorgetragene traumschöne und tief berührende „Good Night“. God jul!

