Neukirchen

Wer „Schönes erleben“ und den „Rückzug aus dem Alltag“ üben möchte, ist zum absehbaren Ende der Pandemie in Seebüll richtig. Kurator Christian Ring zeigt 2022 bewusst nicht „den stürmischen Expressionisten“ Emil Nolde, sondern in ruhigen Landschaften, träumerischen Porträts und Stillleben einen sehnsüchtigen Künstler, den besonders „die Farbe leitet“.

Einmal mehr erstaunlich ist, dass von den 118 Exponaten in der Jahresausstellung „Stille Welten“ 56 Arbeiten, darunter auch neun Ölgemälde, noch nie in Seebüll ausgestellt worden sind.

Stiftung Seebüll: 56 bislang nie in Seebüll gezeigte Exponate Noldes

Der Direktor der Stiftung Christian Ring hat aus der Not, dass die Renovierung des Nolde-Wohnhauses doch noch mehr Zeit – wahrscheinlich bis zum Sommer – braucht, eine Tugend gemacht. Im Depotneubau ist alternativ in den Räumen des Obergeschosses eine wirklich sehenswerte Schau entstanden.

Ausgangspunkt war für ihn das späte Triptychon „Harmonie der Gegensätze“, das nach einem Dreivierteljahrhundert zusammengeführt wurde. Geheimnisvoll zeigt es weltliche Themen und steht in der Ausstellung in Opposition zum bekannteren, expressiv-aggressiven sakralen Triptychon „Martyrium“ von 1921.

Im Zentrum der „Harmonie der Gegensätze“ geben drei Figuren Rätsel auf. Rechts leuchtet das ruhige Meer, links ruht eine Hügel-Landschaft ähnlich kontemplativ in sich. Ring verweist darauf, dass die drei Ölgemälde von 1946 trotz ihrer Gegenständlichkeit in die Abstraktion gleiten, weil jedes von ihnen ganz prominent einer der Primärfarben Gelb, Blau und Rot gewidmet ist.

Ähnlich bemerkenswert ist die neue Dauerleihgabe des Norddeutschen Rundfunks, die erstmals aus dem neu angelegten Garten im Jahr 1926 das von Nolde danach noch 50 mal gewählte „Sonnenblumen“-Motiv nutzt, um Florales dezent aufleuchten zu lassen.

Emil Noldes allererste „Sonnenblumen“ von 1926. Sie kommen als Dauerleihgabe vom NDR, dessen Intendant das Werk 1950 angekauft hatte. Quelle: Axel Heimken

Auch in den gewählten Porträts findet die Stiftung hier mit den Co-Kuratoren Astrid Becker und Sören Groß „geistig suchende“ Charaktere. Das kann eine 1911 von innen heraus belebte, rötlich-violette Buddha-Figur sein, ein mystisch gefasster „Liegender Akt“ schon von 1901 oder ein seelisch „Verwundeter Jüngling“ von 1920.

Ab 1. März täglich von 10 bis 18 Uhr Die Ausstellung „Emil Nolde — Stille Welten“ ist vom 1. März an bis 31. Oktober täglich von 10-18 Uhr geöffnet. Info: www.nolde-stiftung.de. Neu ist die Erweiterung des Museumsshops nun auch online. Und der Gastronom John Kasraei hat den Catering-Bereich übernommen und bietet im Bistro „Element“ Besuchern in Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugern zeitgemäß leichte Gerichte an, um den Ausflug in die Nähe der dänischen Grenze noch angenehmer zu machen. Hinzu kommen Feinkost- und Event-Angebote.

Eine gewichtige neue Dauerleihgabe stellen auch die sechs Arbeiten dar, die aus dem Nachlass von Karl-Heinz und Renate Kürten stammen. In sich ruhende Aquarelle der schönsten Art rahmen hier die Wiedervereinigung von zwei einst von Nolde selber zerschnittenen „Wiking“-Halbfiguren nach 65 Jahren ein. Auch das noch impressionistische Frühwerk „Einfahrt zur Heimat“ (des elterlichen Hofes) sei ein „kunsthistorisch und biografisch“ bedeutender Neuzugang in der Sammlung, so Direktor Ring.

Sehr erhellend auch der Teil der Ausstellung, der allerlei Stillleben unmittelbar in Beziehung setzt zu einer Vitrine, in der zum Teil exotische Vorlagen-Objekte des passionierten Sammlers Nolde zu sehen sind. Eine wissenschaftliche Studie zur Technik des Malers hat zudem gerade gezeigt, dass der Könner gerade bei diesen Arbeiten beispielsweise mit Unterzeichnungen besonders intensiv experimentiert hat. So kommt man dem näher, warum hier in der Ruhe eine Kraft leuchtet.