Jahresendzeitteam in Kiel: Pandemie, Politik und Pannen

Kiel

Alljährlich kommt das Jahresendzeitteam um Christoph Jungmann, Hannes Heesch, Bov Bjerg, Horst Evers und Manfred Maurenbrecher im Januar zusammen und hält kabarettistische Rückschau auf das zurückliegende Jahr. „Dieses Jahr mit der Ausnahme, dass wir bereits im Dezember in Berlin auf der Bühne standen. Im letzten Jahr mussten wir ja komplett aussetzen“, berichtet Jungmann am Rande des Auftrittes im mit rund 200 Gästen gut besuchten Metro-Kino.

Letzter Auftritt für Christoph Jungmanns Angela Merkel

Somit ist das Quintett für ihren Kieler Auftritt bereits warm- und eingespielt. Schauspieler Jungmann, bekannt für seine parodistische Darstellung von Angela Merkel, zieht beim Opener die Blicke auf sich, stakst zu Klängen der Berliner Reggae-Dancehall-Combo Seeed gewollt unbeholfen als Altbundeskanzlerin über die Bühnenbretter, bringt Anspielungen an („Mich kriegste nicht zu Gazprom“) und moderiert nachfolgend in seiner Paraderolle Autor Bov Bjerg an. Diesem sind, so erzählt er, bereits drei Brillen im Laufe der Pandemie zu Bruch gegangen – und wittert eine Fielmann-Verschwörung. Corona hat als Thema mithin nicht lange auf sich warten lassen. Weiter liebäugelt Bjerg mit dem Erlernen der chinesischen Sprache. Dauert so 20 Jahre — oder wie lange dauert es, bis Corona verschwunden ist?

Zur Galerie Szenen aus dem Rückblick des Jahresendzeitteams im Metro Kiel mit Bov Bjerg, Hannes Heesch, Christoph Jungmann, Horst Evers und Manfred Maurenbrecher.

Geheimbotschaften in Helene Fischers Songs? Unsinn!

Autorenkollege Horst Evers knöpft sich die Verschwörungstheorien vor, führt sie ad absurdum. Geheimbotschaften in Helene Fischers Liedern? „Man denkt zuerst, da könnte etwas sein, beim genauen Zuhören ist das jedoch Unsinn.“ Maurenbrecher schließt sich an, rechnet per Song am Piano mit den Corona-Leugnern ab. Spezielle Ereignisse tauchen im Jahresrückblick lediglich vereinzelt auf, werden allenfalls kurz angeschnitten.

Der Fokus richtet sich immer wieder auf die Politik, schließlich braucht es nach Merkels Zapfenstreich einen adäquaten Ersatz für die Moderation. Als Bewerber werfen Christian Lindner, Armin Laschet und Christian Drosten (allesamt herrlich überzogen von Hannes Heesch gespielt) ihren Hut in den Ring. Ersterer verliert sich in Selbstherrlichkeit, der zweite im Bunde gibt sich hinsichtlich Verfehlungen lachend gleichgültig und Virologe Drosten impft kurzerhand Merkel. Womit das eine große Thema stets präsent bleibt.

Das Jahresendzeitteam ist gewohnt, auf kurze Sicht zu fahren

„Es führt kein Weg vorbei, solange es uns alle umtreibt“, sagt Jungmann und ergänzt: „Als Künstler sind wir es inzwischen gewohnt, auf kurze Sicht zu fahren.“ Mit Humor hat das Jahresendzeitteam mutmaßlich das beste Mittel, um die Situation auszuhalten. Den Nerv des Publikums haben sie an diesem Abend ganz offensichtlich getroffen, denn der Applaus rauscht anhaltend durch den Saal.

Das humoristische Künstler-Ensemble spielt noch zwei weitere Shows im Metro Kino, am Mittwoch, 12., und Donnerstag, 13. Januar, jeweils ab 20 Uhr.