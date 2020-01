Klima, AKK und lauter Horrorclowns

Es beginnt mit „Narrhallamarsch“ und endet mit Zarah Leanders "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn" – die geplante Eröffnung des Flughafens BER am 31. Oktober. Dazwischen packt das Jahresendzeitteam im Kieler Metro-Kino üppig beklatscht und höchst amüsant so einiges, was 2019 relevant war.